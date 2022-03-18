国家卫健委：《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》的修订并不意味防控政策放松

人民网北京3月18日电 （记者张文婷）近日，国家卫生健康委公布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，对轻症病人处置、核酸检测Ct值等作出重要调整。此次修订的原因是什么？是否意味着防控政策放松？对此，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉在今日召开的国新办发布会上表示，诊疗方案的修订并不意味着防控政策的放松，各地仍然要慎终如始地做好新冠肺炎疫情防控工作。

焦雅辉表示，此次修订是基于我国两年以来的抗疫实践，特别是在对德尔塔毒株和奥密克戎毒株临床病例的观察和研究的基础之上。“方案调整是要更加科学精准地防控，用最小的代价实现最大的防控效果。”她说。

无症状感染者和轻型病例收治到集中隔离管理设施并不意味放任不管

就轻型病例不再收入到定点医院，采取集中隔离管理这一诊疗方案的调整，焦雅辉解释称，“除了轻型病例以外，防控方案当中还提到了无症状感染者，也就是说无症状感染者和轻型病例都是收治到集中隔离管理设施。这里面要澄清一点，集中隔离管理设施跟密接的，包括入境人员的隔离点，要严格区分开来。因为轻型病例和无症状感染者是核酸阳性的，像密接者一般是核酸阴性的，所以要严格把他们区分开来。”

值得注意的是，把轻型和无症状感染者收治在集中隔离管理设施当中并不意味着放任不管。焦雅辉提到，在现在的疫情防控过程当中，有一些地方选择了专门的集中隔离设施，比如山东、吉林采取了方舱医院的做法。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》要求，对于收治这些病例的集中隔离管理设施当中，也要配备一定的医务人员。这些医务人员的主要职责一方面要对轻型病例给予一定的对症治疗，比如鼻塞、咳嗽、发热。另外一个很重要的任务，就是要进行病情的观察。“基于我们现在的实践，95%左右是无症状感染者和轻型病例。虽然治疗和干预的措施不是特别多，但也不等于说就不管了。需要随时观察病情，如果一旦发现有病情变化，有转重的趋势，也要及时地把这些病例转诊到定点医院集中进行治疗。”她说道。

核酸检测Ct值的调整意味着防控政策更加科学、精准、有针对性

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》中有一个数值变化引人注目，即核酸检测Ct值从40变成35。焦雅辉指出，实践研究证明，在恢复期的患者，Ct值≥35的时候，样本中是分离不出活病毒的，这意味着这样一些患者已经不具有传染性了。这样的患者，可以出院，可以回家。

她提到，之所以作出这样的调整，是为了更加充分地提高医疗资源的利用效率，把真正需要住院治疗的病例集中收治到医院里面来，保证医疗救治的效果。另一方面，也要保证有更加充足的医疗资源为广大人民群众提供正常的医疗保障和医疗服务。“作出这个调整，也可以说是更加全面地落实和体现了我们人民至上和生命至上的原则。”焦雅辉说道。

焦雅辉补充道，出院以后的管理从继续进行14天隔离管理和健康状况监测，调整为7天的居家医学监测、医学观察的措施，表明诊疗方案的调整，并不意味着防控政策放松，而是更加科学、更加精准、更加有针对性。