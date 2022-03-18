冯鹏：合力推动消费公平 构建向善市场秩序

“共促消费公平”是今年全国消协组织消费维权年的主题。3月15日，中科健康产业集团总裁冯鹏做客人民健康演播室，分享了自己对“共促消费公平”的思考。

“我理解中的‘共促消费公平’，是要协同社会各界力量，包括企业经营者、相关职能机构、媒体监督等，从法治完善、环境改善、秩序向善、消费升级等环节，共同重视消费者合法权益和正当利益。”在冯鹏看来，形成社会共识是维护广大消费者合法权益、助力社会经济平稳健康发展的有力途径。

“公平对待每一位消费者，共同维护公平竞争的市场环境，共同营造安全的消费环境，让消费者愿意消费、放心消费。”冯鹏建议，应健全公平竞争市场机制，反垄断、反不正当竞争，形成公平公正市场环境。当公平公正的市场环境形成，与之对应的安全放心、公开透明的消费环境就会随之建立，才能实现消费公平。

维护消费者权益，企业是第一责任人。冯鹏表示：“作为企业来说，产品质量是生命线。保护消费者权益，首先要诚信规范经营、筑牢产品质量防线；为消费者建立高品质消费环境，确保消费者在购物、服务、售后、追偿各个环节权益得到‘确权’；推进标准化建设工作，加倍做好知识产权保护工作。”

对于老年人、未成年人等特殊消费人群，冯鹏认为，首先要确保他们知情权的充分行使。“‘知情’还包括要告知老年人子女及未成年人父母，建立老年人、未成年人群优先退换货机制。强化特殊群体保护，实现更大范围消费公平。”

冯鹏建议，消费者要通过正规渠道采购，不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品。特别是选购保健食品时，要认准标签上保健食品批准文号、“蓝帽子”标识，根据自身需求理性选择合适的产品。