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四川新增本土无症状感染者1例 在成都市

2022年03月18日09:13 来源：中国新闻网

　　中新网3月18日电 据“健康四川官微”微信公众号消息，3月17日0-24时，四川无新增新型冠状病毒肺炎确诊病例，新增治愈出院病例4例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

　　截至3月17日24时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1583例(其中境外输入955例)，累计治愈出院1444例，死亡3例，目前在院隔离治疗136例，1933人尚在接受医学观察。

　　3月17日0-24时，全省新增无症状感染者14例，

　　其中，本土1例(在成都市)：

　　为境外输入关联病例，在全程闭环管理中发现，于3月17日诊断为无症状感染者，

　　境外输入13例(成都市12例、凉山州1例)：

　　1例为2月21日自老挝抵达西双版纳，3月15日乘机抵达西昌市，闭环转运至美姑县进行隔离，

　　1例为3月3日自加拿大乘机抵蓉进行隔离，

　　2例为3月14日自中国香港乘机抵蓉进行隔离，

　　3例为3月15日自中国香港乘机抵蓉进行隔离，

　　3例为3月16日自中国香港乘机抵蓉进行隔离，

　　3例为3月16日自柬埔寨乘机抵蓉进行隔离，

　　均于3月17日诊断为无症状感染者。

　　当日转为确诊病例0例，当日解除集中隔离医学观2例，尚在集中隔离医学观察84例，比前一日增加12例。

　　(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市(州)卫生健康委进行通报)

　　截至3月17日24时，全省183个县(市、区)全部为低风险地区。

(责编：乔业琼、杨迪)


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