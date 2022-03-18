广东新增本土确诊74例、新增本土无症状感染者61例

中新网3月18日电 据广东卫健委网站消息，3月17日0-24时，广东新增本土确诊病例74例(其中3例为无症状感染者转确诊)，深圳报告69例，珠海报告1例，东莞报告4例。新增本土无症状感染者61例，深圳报告36例，东莞报告25例。

全省新增境外输入确诊病例15例(其中3例为无症状感染者转确诊)，广州报告2例，分别来自哈萨克斯坦和卡塔尔；佛山报告1例，来自越南；深圳报告8例，珠海报告2例，中山报告1例，江门报告1例，均来自中国香港；新增境外输入无症状感染者35例，广州报告10例，2例来自日本，2例来自科威特，其余6例分别来自老挝、哈萨克斯坦、卡塔尔、刚果(金)、巴林和埃塞俄比亚；佛山报告2例，分别来自越南和巴布亚新几内亚；东莞报告1例，来自乌克兰；深圳报告18例，珠海、汕尾、中山和江门各报告1例，均来自中国香港。新增出院156例，目前在院1707例。

截至3月17日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者11756例(境外输入7445例)，其中确诊病例6241例(境外输入3611例)，无症状感染者5515例(境外输入3834例)。