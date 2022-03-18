安徽新增本土无症状感染者4例

中新网3月18日电 据“健康安徽HealthyAnhui”微信公众号消息，2022年3月17日0-24时，安徽省报告无新增确诊病例，无新增疑似病例，新增本土无症状感染者4例(铜陵市铜官区3例，马鞍山市当涂县1例*)，新增境外输入无症状感染者1例。截至3月17日24时，尚有2例核酸初筛阳性结果待复核(均在马鞍山市当涂县)。

截至3月17日24时，安徽省累计报告本地确诊病例1006例，目前在院治疗4例(马鞍山市当涂县1例、含山县1例，铜陵市铜官区1例、义安区1例)，累计治愈出院996例；累计报告境外输入确诊病例15例，治愈出院7例，在院治疗8例；累计报告医学观察38098人，尚在医学观察的密切接触者3579人。

截至3月17日24时，安徽省尚在医学观察的无症状感染者35例(境外输入1例，安庆市迎江区1例，宿州市泗县3例、埇桥区1例，滁州市南谯区1例，亳州市蒙城县1例，马鞍山市当涂县14例、花山区4例、雨山区1例，铜陵市铜官区5例、义安区3例)。

3月17日新增本土无症状感染者情况简介：

无症状感染者1(铜陵市铜官区)：女，45岁，铜陵市铜官区人。3月17日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者2(铜陵市铜官区)：女，40岁，铜陵市铜官区人。3月17日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者3(铜陵市铜官区)：女，55岁，铜陵市铜官区人。3月17日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者4(马鞍山市当涂县)：男，49岁，马鞍山市当涂县人。3月17日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

目前，各项疫情防控工作正在规范有序进行中。

*截至3月17日24时，马鞍山市当涂县尚有2例核酸初筛阳性结果待复核。