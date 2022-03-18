战“疫”时不我待  坚持就是胜利

17日，中共中央政治局常务委员会召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

从深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，到提高科学精准防控水平，再到统筹好疫情防控和经济社会发展……大家表示，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作，尽快遏制疫情扩散蔓延势头，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

疫情较为严重的地方：“要把防疫工作放在第一位，尽锐出战，决战决胜”

这是疫情严峻复杂的时刻——

全球新冠肺炎疫情进入第四波流行，至今仍保持在高位水平。

进入3月，疫情波及我国28个省份。

3月1日至14日，本土疫情累计报告感染者已经超过1.5万例。目前中高风险地区已超过400个。

会议指出，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。要压实属地、部门、单位、个人四方责任，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，从严从实开展防控工作，加强对疫情重点地区的防控指导，快速控制局部聚集性疫情。会议要求，疫情较为严重的地方，要把防疫工作放在第一位，尽锐出战，决战决胜。

当前，吉林省疫情仍在高位流行。吉林省委有关负责人在长春市九台区现场办公时表示，要保持刻不容缓、不眠不休的拼劲干劲，以坚决果断措施迅速扭转疫情态势，彻底有效遏制疫情扩散蔓延。

持续推进多轮感染者筛查、重点区域管控。截至3月17日8时，吉林市共排查出密接23895人、次密接23795人，以上人员均已落实管控措施。

进一步优化流程，持续开展“敲门行动”“扫地行动”，确保应检尽检、不落一人。

17日，吉林市新三轮核酸检测已经启动。目前共接收省调拨抗原检测试剂179.2万人份，各项防控措施正在加紧推进。

3月14日至20日，深圳在全市范围内开展三轮全员核酸检测，同时全市机关事业单位居家办公，非城市保障型企业停止运营或居家办公，停止一切非必要流动、活动，全市公交、地铁停运，全市社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理。

“我们始终把市民群众安危冷暖放在心上，着力化解疫情防控措施给市民朋友带来的不便。”在17日举行的疫情防控新闻发布会上，深圳市人民政府副秘书长黄强说。

最新数据显示，山东省新增病例主要出自隔离管控区的重点人群。青岛莱西、威海、淄博等地16日报告病例均来自隔离管控人员。滨州市正加大流调溯源、核酸检测、隔离管控力度，坚决切断社会面传播链。

划定封控区、管控区、防范区，分区分级差异化精准防控……面对当前疫情，青岛莱西采取措施，竭尽全力开展疫情歼灭战。

15日，上海市政府副秘书长、上海市疫情防控领导小组办公室主任顾洪辉表示，上海本土疫情目前呈多点散发、多链并行、隐匿传播、快速蔓延态势，正处于疫情应急处置的关键阶段。

全市两级疫情防控指挥体系24小时运转，上海全力做好管控区域人员服务保障；进一步严格医院、学校等人员密集场所的防控措施；综合流调情况和“热力图”等，对重点区域进行较大范围的主动筛查。

对于疫情较为严重的地方而言，要以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。

“不断提升分区分级差异化精准防控水平”

在严峻复杂的疫情防控时刻，习近平总书记强调，要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

落实“四早”，第一时间快速有效处置疫情——

吉林、广东、山东、河北、云南、黑龙江……疫情发生以来，国务院联防联控机制综合组迅速派出工作组，赴多个省份指导疫情处置工作。

吉林农业科技学院，聚集性感染牵动人心。300辆大型客车、6556名学生、85名带队老师……每个人身着防护服，带着行李排队有序上车。3月11日一早，学生已全部转运隔离。

推动组织开展高质量的全员筛查，指导建设方舱医院，调用征用酒店、保障房等扩充隔离房间……目前制约吉林省疫情防控的瓶颈问题基本得到解决。

分区分级，有针对性、差异化精准防控——

习近平总书记强调，不断提升分区分级差异化精准防控水平。

科学应对奥密克戎传播快、隐匿性强的新特点，我国疫情防控措施不断升级。

划定最新封控区、管控区、防范区……北京市东城区严格落实分级精准管控。封控区内实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，管控区范围内实行“人不出区、严禁聚集”。

优化病例发现和报告程序，对病例实施分类收治，轻症实行集中隔离管理……3月15日公布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》做出针对性调整。

加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性。启动新冠疫苗序贯加强免疫接种，采用核酸和抗原检测相结合，将国家药监局批准的两种特异性抗新冠病毒药物写入最新版诊疗方案……

织密筑牢重点地区、重点人群防护网——

会议强调，要加强学校等重点场所常态化防控，压实主体责任，做实做细防控措施和应急预案。

一些中小学调整为线上教学，对于出现师生感染的地区严格落实“转运、治疗、救治、隔离”工作。把疫情防控常态化各项措施落到实处，守护好师生健康安全。

疫情防控的重中之重是外防输入，重点是口岸，关键是闭环。

会议强调，要压实口岸地区防控责任，充实口岸防控力量，健全常态化防控机制，补齐短板弱项，筑牢外防输入防线。

“努力用最小的代价实现最大的防控效果”

习近平总书记强调，要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

打疫情防控阻击战，实际上也是打后勤保障战——

会议强调，要保持群众正常生产生活平稳有序，做好生活必需品生产供应，保障好群众就医需求。

“菜篮子”出得了村、上得了桌。一条条火热的生产线、畅通的物流动脉，支撑起按下“慢行键”的城市。

在北京协和医院，内科楼及老楼区域的保安队长张俊林和同事们每天都会在综合服务台给予患者或家属帮助，让群众在疫情下及时就医，是他们的心愿。

努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响——

一手防疫情，一手备春耕。目前，农业大省吉林成立了9个备春耕生产综合服务组，通过电话、微信等线上方式，及时指导各地区有序开展备春耕生产，确保不误农时。

截至3月14日，吉林省备春耕生产资金已筹集80.3%，种子、化肥到户到位率分别达73.8%、50.7%。指导农民检修维护农机具99万台套。

疫情形势越是严峻，越要保持战略定力，坚持稳中求进——

深圳在阻击本土疫情、支援香港抗疫、保障城市平稳有序运行三条战线上同时作战、全力以赴，稳定全市疫情防控大局。

面对世纪疫情，我国坚持“外防输入、内防反弹”，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。

扫除新冠肺炎疫情阴霾，促进经济社会恢复发展，让我们携起手来，落实好习近平总书记重要讲话精神，坚持就是胜利！

（新华社北京3月17日电 记者陈芳、董瑞丰、段续、顾天成、李恒、宋晨、徐鹏航、袁全、闫祥岭、孙飞、闫睿）

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 02 版）