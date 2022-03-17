阿里健康朱顺炎：基层医疗是数字技术最有温度的应用场景

随着数字技术在医疗领域的逐级渗透，互联网医疗的兴起为基层医疗迅速赋能提供了更多可能性。一场自上而下的技术改革让基层医疗机构搭上了数字时代的顺风车。

据了解，在疫情催化下，互联网医疗发展迅速。在数字技术快速融合应用的背景下，互联网医疗已经成为促进优质医疗资源覆盖基层的重要途径。

互联网医疗进驻农村，解决基层医疗3大痛点

阿里健康董事长兼CEO朱顺炎表示，县级以下居民就医问题有3大痛点最为突出，即人口基数大、医疗资源分布不均、数字化基础设施不足。

互联网技术的引进可以突破地域限制，改善我国医疗资源不均衡的现状，提高基层医疗工作效率，缓解基层医生的现实压力，从而进一步改变县乡村一级居民看病难、看病贵的现状。

互联网技术让农村的老百姓送去了家门口就医的便利，也给基层医疗服务能力带来了实实在在的价值。

互联网医疗做慢病管理，县域诊疗提速、慢病控制率提升

依靠互联网技术可以解决看病难、用药难的问题。同样的，对于需要长期从事慢病管理工作的基层而言，互联网医疗的介入，还能打通县乡村健康管理网络，串联整个医共体，实现慢病人群的精准把控。

2020年11月，浙江省天台县人民医院在阿里健康、熙牛医疗的技术支持下，上线县域“云上医共体”，覆盖全县120家医疗机构，实现了县、乡、村医疗资源一体化管理，把优质服务送到“田间地头”。上线一年，县域就诊率提高5.3%，家庭医生签约覆盖率显著增加，高血压、糖尿病等慢病控制达标率提升20.2%。

在这个过程中，阿里健康平台承载的是医患之间的连接与医疗资源的提效作用：一二线城市三甲医院等医院的医生开启“云问诊”，通过互联网医院提供复诊服务，偏远地区的慢病患者无需出门即可解决慢病管理的“最后一公里”。

互联网将医生和患者连接，跨越时间和空间的限制，让更优质的医疗资源流动起来，医生的服务半径持续扩大，越来越多的基层地区患者也可以通过互联网分享到更先进的医疗资源。

“三朵云”：互联网技术带来云医院、云药房、云服务

朱顺炎进一步表示，“互联网医疗的价值可以形象地归纳为‘三朵云’——云医院、云药房、云服务，帮助解决基层医疗的痛点。”

云医院包括智能导诊、远程问诊、用药指导、健康科普等全方位的医疗服务，让基层患者实现“一部手机管健康”，同时也帮助医生高效地管理和服务患者。

云药房让偏远地区群众也可以便捷地上网买药品和家用器械，同时，利用安全用药AI、追溯码、智慧物流等技术，让老百姓“买对药”“买好药”，以及买到当地县城买不到的适宜药物。

云服务则把慢病管理等一系列院外服务搬到云上，极大地丰富了用户的健康方案。

去年重阳节，淘宝上线了“拍药瓶买药”功能。手机打开“淘宝拍照”功能，将摄像头对准药盒，就能相对准确地完成药物识别，进入相应页面。事实上，慢病患者中有很多是老年人，而很多药品的中文通用名都存在名称长、生僻字较多等情况，给老年人买药找药增加了障碍。“拍药瓶买药”功能，正是在数字技术加持下，为老年慢病患者提供的便利。

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，在线医疗用户规模达2.98亿，同比增长38.7%。在阿里健康，一年的在线问诊服务量超上亿人次。其中，一半以上患者来自基层地区。

为基层医院分解压力，互联网诊疗技术有望入驻家庭

互联网医疗服务是为广大患者足不出户享受县内外顶尖医疗水平的一项民生工程，也是基层医院未来发展的重要方向。

在资源下沉方面，互联网诊疗系统还能够为乡镇卫生院和其他医疗机构提供会诊支持，提升基层诊疗能力；在居民就诊体验上，因为服务流程、服务质量的改进，这种新型的诊疗服务被更多人民群众接受，也更愿意相信并留在基层看诊。

近年来，云计算、AI、5G等技术快速发展，使得医疗健康服务有了丰富的创新实践。以医疗AI为例，各种智能算法可以帮助提升医疗、药品及慢病管理等服务。基层医疗健康，是数字技术最有温度最有效率的一个应用场景。

在朱顺炎看来，数字技术应用在医疗领域，最基础也最急需的一项是建设医学知识图谱。而这也是阿里健康正在下大力气去攻克的堡垒。

医学知识图谱是医疗AI的基础技术，也是“三朵云”（云医院、云药房、云服务）的基础技术。通过动态数据的挖掘、关联、推理、融合，以及统一的专业术语和编码标准建设，形成标准化、高效率、高智能的医学知识库，从而提升在线诊疗、药品供给、慢病管理、医学科普等工作的水平。

随着技术不断迭代，更多远程医疗服务不再难以企及。谈及行业未来，朱顺炎表示，最期待实现的一个场景是：医疗级的各种设备和应用能够在家庭落地，给用户提供一些适合到家的医疗级解决方案，也为医院分担压力。

“国家一直大力支持互联网医疗行业在规范化的基础上快速发展。疫情发生以来，人们的健康意识也大大增强，也更习惯在线的医疗健康服务了。可以说，我们目前处在行业发展的好时代。”朱顺炎表示，通过同行携手、技术迭代，使得人们的医疗健康体验呈现全新的面貌，是很让人兴奋的，也是真正对社会有价值的事情。

届时，基层医疗的互联网式发展将进入另一个崭新的赛道，基层医疗机构的综合实力也将得到跨越式提升。