轻症不再住院、加强针写入方案，“第九版”传递重要信号

3月15日，国家卫生健康委官网发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（以下简称“第九版”），与第八版相比，新版诊疗方案在监测发现、分类收治、解除隔离等方面都进行了修订。

格外令人关注的是，“第九版”提出轻型病例实行集中隔离管理，当病情加重时，才会转至定点医院治疗；过去被判定为阳性的Ct值在35以上的患者，如今也可以解除隔离管理或出院。

轻症不再住院？阳性也能解除隔离？不是说新冠变异株越来越厉害了吗？为什么“第九版”方案还会做出这些看似松动的变化呢？事实上，每一步的调整背后都有科学的数据在支撑。

轻症不再住院

“按照之前的方案，核酸检测是阳性就会收治到医院，昨天的方案刚改过来。”中国中医药继续教育智库海外特聘专家董亚峰16日对科技日报记者表示，这样的“松动”适应当前的形势，体现了疫情防控中科学务实的态度。

董亚峰所说的形势，指的是我国已有超过12亿人完成疫苗全程接种，以及由此带来的新冠病毒感染在临床上的变化。

“接种疫苗大大降低转重率、病死率，从数据上看是非常明显的。”董亚峰说，尽管国内的整体数据目前还未全面公布，但从其他地区的数据可看出明显的差异。

疫苗的大规模接种正在无形地改变着人类与新冠病毒抗衡的局势。董亚峰说，当群体免疫达到一定程度，无症状感染者和轻症感染者病情加重的几率大大降低，甚至可以自愈，因此无需收治进入医院。

针对无症状感染者和轻症患者收治政策的变化，相关文件也做出解释称：这一调整是根据各地反映的“奥密克戎变异毒株患者以无症状感染者和轻型病例为主，大多不需要过多治疗，全部收治到定点医院会占用大量医疗资源”等意见进行的。

疫苗加强针写入方案

对于全体人群来说，免疫屏障还不足够支撑起收治政策的松动。

“老年人群的疫苗接种工作仍旧需要加强。”董亚峰强调，新冠患者病亡的统计数据不断提示老年人的加强针至关重要。例如，香港近期数据显示，第三针加强针完成之后，60—69岁老年人新冠病毒感染的死亡率甚至可能低于流感的死亡率，在80岁以上年龄组，未接种疫苗的死亡率比接种的老人死亡率高4倍。

3月15日国务院联防联控机制新闻发布会的最新数据显示：目前我国的新冠肺炎重症患者中有65%是60岁以上的老年人，在分型为重型的老年人当中，65%没有接种疫苗。

为此，“第九版”特别在预防内容中加入了疫苗接种的内容，强调加强免疫。

目前，我国60岁及以上老年人完成全程接种的有2.116亿，而该年龄段总人数为2.64亿。全国仍有数千万老年人未完成全程接种，完成接种的有相当一部分老年人并未接种加强针。

“诊疗方案的调整与群体免疫水平息息相关，在具体措施上有放松也有加强，轻症诊疗上不必住院的同时，更加强调了疫苗接种、加强针接种。”董亚峰认为，此次发布的“第九版”做到了张弛有度、全面协同。

阳性也能解除隔离？

解除隔离管理及出院标准在“第九版”中也发生了变化：“连续两次阴性”转变为“连续两次Ct值均≥35或阴性”。

Ct值是什么？为什么超过35就可以解除隔离呢？

Ct值是一个次数。为了要探测到体内的病毒核酸，核酸检测的时候会先让核酸变多。国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明解释：核酸检测通过指数扩增，1个变2个、2个变4个，2的10次方是1024个，2的20次方是100万个，2的30次方10亿个，2的40次方是1万亿个。

当一个人体内的病毒载量大时，循环次数很少就会被探测到，因此Ct值低。而如果一个人体内的病毒载量是痕量，要循环40次，也就是从1变成了1万亿个才能探测到，那意味着基本不存在病毒了。所以，之前Ct值的上限定为40。

然而，进一步的研究显示，Ct值设定为40偏高，难以正确反映感染状态，由于处于恢复期的感染者在核酸Ct值≥35时，样本中就无法分离出病毒了，密切接触者也没有发现被感染的情况，所以之前35≤Ct值≤40，被认定为阳性的这部分人，根据“第九版”方案可等同于阴性，可以解除隔离或出院。

包括钟南山院士在内的多位专家曾表示，人类对于新冠病毒的认知还远远不够。随着临床研究、科学研究的不断深入，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，科学调整我国防疫策略，统筹疫情防控和经济社会发展，为我国经济社会发展创造条件。