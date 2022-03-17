别让“躺平信号”误读带歪疫情防控节奏

国家卫健委近日发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，针对当前流行的奥密克戎变异株感染性强、轻型病例较多、病死率相对低的特点，提出了优化升级版诊疗方案。其中变化最大的一条是：核酸检测阳性人员不再一律送到定点医院住院治疗，而是采取集中隔离管理的方式，进行对症治疗和病情检测。(相关报道见A7版)

国务院联防联控机制医疗救治专家组成员明确指出，新版诊疗方案是科学分层管理的策略调整。然而，一些人将这种调整解读为解除常态化疫情防控的“躺平信号”，认为“防控措施将迎来重大调整”“终于要熬出头了”“这是迈出了全面放开的第一步”……

当前全国疫情防控形势严峻复杂，在此紧要关头，任何对防控举措的误读误判，都可能对正常有序的疫情处置工作带来不良影响。

艰苦抗疫两年多，公众的正常生产生活秩序无不受到很大影响。一些人收入减少了，生活节奏乱了；一些行业面临不小的困局；医务人员医疗机构承受很大压力。在这种形势下，企盼疫情早日过去，希望各项防控措施早日解除，是所有人的心愿。当中国率先实现总体上控制新冠疫情，率先实现复工复产复学，率先实现经济增长由负转正，公众对结束疫情防控状态的渴望愈发强烈，在此背景下，尤其需要防止对疫情防控政策误解误读。

从近期看，受全球第四波新冠疫情流行影响，特别是我国周边国家和地区疫情水平快速上升，境外输入压力不断增大。3月份以来，本土疫情波及28个省市，呈现出点多、面广、频发的特点，相关防控举措落实得更细、更严、更紧。适逢其他一些国家采取全面放松管控策略，一些人心里开始嘀咕“内防输入，外防反弹”“动态清零”防疫方针的可持续性，对所谓“躺平信号”也变得十分敏感。

新版诊疗方案提出，轻型患者以集中隔离替代住院，主要是出于两点考虑：第一，奥密克戎变异毒株患者以无症状感染者和轻型病例为主，大多不需要过多治疗，全部收治到定点医院会占用大量医疗资源。第二，如果疫情大规模暴发，医疗资源有限，床位有限，医疗机构将不堪重负，轻型病例一旦病情变重，可以及时转到医疗机构。不断根据病毒变化特点提出科学应对方案，是两年多来一以贯之的可行举措，在“魔高一尺，道高一丈”的较量中，“敌变我变”是战胜疫情的理性态度，而不是所谓的“躺平”。

疫情暴发以来，从第一时间向世卫组织分享病毒基因序列，到救治方案、科研成果“全透明”，从封控、管控、防范区划定，到流调结果随时向社会公开，我国抗疫信息的透明度有目共睹，准确、及时的信息发布已经成为公众的“定心丸”，何须通过一份诊疗方案暗示什么“信号”？

眼下，全国疫情防控正处于关键时期，更早、更快、更严、更实的防控节奏不容打乱，“动态清零”总方针和一系列防控措施不可动摇，不能让对防疫举措误解误读的“躺平信号”干扰疫情防控大局。

3月15日，在深圳卫健委微信公众号凌晨2点发送的推文评论区，一位早餐店店主表达了自己因生意受到疫情影响的“崩溃”情绪。几分钟后，深圳卫健委即与他取得联系，当天下午，社区工作人员上门慰问开展帮扶，店主感叹“实在太暖心了”。如果说，赢得抗疫斗争胜利需要一些“信号”来鼓舞人心，那就应该是这种同舟共济、同心战疫的积极“信号”。