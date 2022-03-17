我国将逐步建立家庭医生制度

本报北京3月16日电 （记者白剑峰）国家卫健委等六部门近日联合印发《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》。

《意见》提出，在确保服务质量和签约居民获得感、满意度的前提下，循序渐进积极扩大签约服务覆盖率，逐步建成以家庭医生为健康守门人的家庭医生制度。从2022年开始，各地在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升1—3个百分点，到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖，重点人群签约服务覆盖率达到85%以上，满意度达到85%左右。

《意见》提出进一步扩大家庭医生的来源渠道，旨在吸收更多医师加入家庭医生队伍，为居民提供签约服务。明确家庭医生既可以是全科医生，又可以是在医疗卫生机构执业的其他类别临床医师（含中医类别）、乡村医生及退休临床医师，并积极引导符合条件的二、三级医院医师加入家庭医生队伍。支持社会力量开展签约服务，满足居民个性化、多元化健康需求。同时，还要求加快全科医生培养速度，加强家庭医生基本医疗、基本公卫和健康管理能力培训，持续提高家庭医生队伍服务水平。

《意见》要求基层医疗卫生机构要进一步提升基本医疗和公共卫生服务能力，提高健康管理质量，尤其是要增强家庭医生在常见病、多发病诊疗及慢性病管理方面的能力。要按照积极应对人口老龄化等国家战略要求，对行动不便、失能失智的老年人、残疾人等确有需求的重点人群，结合实际提供上门治疗、随访管理、康复、护理、安宁疗护和家庭病床等服务。对于一般人群，要结合签约居民基本健康情况，积极为其提供健康咨询、健康指导等服务。

今后，家庭医生签约服务将进一步改进服务方式。一是签约周期将更加灵活，协议服务期从此前固定的1年期调整为1年、2年或3年；二是签约服务主体从家庭医生团队变为团队或个人，家庭医生既可以组建团队提供签约服务，也可以个人作为主体提供签约服务；三是更加强调全专结合，签约服务将更加注重全科和专科的协作，促进基层医防融合，增强签约服务的连续性、协同性和综合性；四是更加注重发挥互联网作用，鼓励各地完善家庭医生签约服务相关信息系统，方便家庭医生与签约居民建立联系，实现线上为居民提供健康咨询、慢病随访、双向转诊等服务。

《意见》明确了签约服务费内涵，并强调签约服务费由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民个人付费等分担，且原则上不低于70%的签约服务费用于参与签约服务人员的薪酬分配，以提高家庭医生的积极性。

《 人民日报 》（ 2022年03月17日 12 版）