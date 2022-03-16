专家热议：加强医保医疗医药协同 完善多层次医疗保障体系

人民网北京3月16日电 （记者乔业琼）由中国医药卫生行业的26家协（学）会共同主办，人民网·人民健康、E药经理人和中国县域卫生共同参与的2022“声音·责任”医药卫生界人大代表政协委员座谈近日在北京举办。在“如何进一步健全多层次医疗保障体系，增强医保、医疗、医药改革协同”议题环节，多位嘉宾进行了分享交流。

全国人大代表、武汉大学全球健康研究中心主任毛宗福认为，从目前情况看，“三医”更好协同联动的前提，就是要构建一个多层次相互衔接的医疗保障制度体系。首先，通过多元化筹资方式，扩大医疗保障的“资金池”；其次，建立完善多层次医疗保障制度体系，就是要在基本医保“政府之手”上叠加“市场之手”和社会力量，实现多元共建、共治、共享。健全中国特色医疗保障制度，降低医保、医疗、医药之间的沟通成本和交易成本，使“三医”之间运行更顺畅，达到“三医联动”高质量协同发展。此外，毛宗福建议，要加强顶层设计和政策支持，规范地方各式各样的“城市定制型商业医疗保险”新业态稳健发展，进一步完善多层次医疗保障制度体系。

全国政协委员、辉瑞中国企业资深顾问冯丹龙说，高值罕见病用药难题，需要多方支付、多层次医疗保障体系才能解决。对此，冯丹龙建议，第一，推进多层次医疗保障体系，探索建立高值罕见病用药保障体系，先行先试，逐步推广；第二，将高值罕见病药物纳入地方普惠型健康商业保险，发挥商业保险的作用，助力罕见病用药和诊治；第三，建立普惠型商业健康保险长效机制，包括宣传机制、协商谈判机制。根据本地区的经济条件和罕见病相关数据，协商进入医保的病种药品和理赔限额等。

全国政协委员、中国科学院院士、首都医科大学副校长王松灵表示，把保险行业发展起来，核心问题是要捋顺医疗价格，真正按照科学的评价建成合理的价格体系。对此，王松灵提出三点建议。第一，科学合理地将医疗价格重新捋顺，形成公开透明的体系，为医疗保险奠定基础；第二，鼓励全社会、多行业参与保险体系建设，拓宽资金支持渠道，优化医疗卫生系统的资金来源；第三，构建新体系需要多方面投入参与，包括相关部门、各行业产业、法律系统等。