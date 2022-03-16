完善医疗公共卫生服务体系：推进医防融合 加强基层人才队伍建设

人民网北京3月16日电 （记者乔业琼）由中国医药卫生行业的26家协（学）会共同主办，人民网·人民健康、E药经理人和中国县域卫生共同参与的2022“声音·责任”医药卫生界人大代表政协委员座谈近日在北京举办。

推进医防融合 筑牢公共卫生安全网

全国人大代表、贵州省疾病预防控制中心主任医师何琳说，在基层，一些医务人员难免存在不了解疾病预防、疾控人员不熟悉医疗的情况。她提出，要医防融合，鼓励县、乡、村共建医共体，以县聘乡用、乡聘村用的方式留住人才，促进医疗技术能力提升，完善医疗服务体系，筑牢公共卫生安全网。

全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐认为，基层医疗机构的优势在于能够对区域内群众提供便捷就医服务，帮助解决慢性病医防融合的“最后一公里”问题。因此，基层医疗卫生服务需要在便携性、防治结合、防控结合上下功夫。要明确基层医疗机构的服务内容、服务标准、质量控制和绩效激励，重点开展疾病预防、康复、安养、健康管理和医防结合的衔接工作。强化社区初筛和慢病管理，为患者提供全生命周期的健康管理服务。

全国人大代表、遵义医学院附属医院消化疾病医院院长庹必光说，乡村医务室肩负着广大人民群众的健康重任，对筑牢基层医疗卫生安全防护网起到关键性作用。当前我国基层医疗卫生服务存在区域发展不平衡、不充分的问题，要在基层进一步强化全科医生培养，不仅需要懂“医”，也需要懂“防”，强化人才队伍建设，留得住人才，为基层群众提供更好的健康服务。

提升薪酬待遇 强化乡村医生人才队伍建设

全国政协委员、中国疾病预防控制中心病毒学首席专家董小平认为，当前，我国疾病预防控制体系在基层发展相对比较滞后，区域发展不平衡，缺少主动意识。他建议，要进一步改善用人机制，可以通过人才流转的形式，“用活”人才；通过试点的形式，改革财政拨款机制，提高基层医务人员薪酬待遇；以服务为中心，充分运用新媒体等手段，了解辖区人群，主动为群众提供服务，开展健康教育工作。

全国政协委员、中国中医科学院副院长唐旭东表示，乡村医疗卫生人才不足、东西部差异大、中医药人才短缺、乡村中医药人才“引不进”“留不住”是当前基层医疗卫生发展中面临的问题。他提出，要加快中医药基层人才培养，特别是增加订单制全科医生及中医、中西医结合专业招生的比例。出台医保相关政策，支持基层中医药适宜技术应用，提高乡村医生薪酬待遇。在教育机制中，要结合基层特点，联合相关部委改革人才培养机制。建立分层培养中医药人才模式，重视乡村中医药人才培养，充分发挥中医药优势，让更多适宜技术惠及到乡村。

全国政协委员、上海市公共卫生临床中心主任朱同玉表示，提升基层卫生医疗机构能力尤为重要，可以借鉴西方国家一些好的经验模式，进一步提升基层卫生人员待遇，帮助基层留住人才。

重视基层医疗 构建县乡村急救网络

全国政协委员、北京大学第一医院霍勇表示，基层医疗卫生服务是我国乡村振兴战略中非常重要的一环。但是，在基层医疗机构，尤其是乡镇卫生院，还存在投入浪费的现象。他提出，新时期要在县、乡、村构建更加有效的急救体系网络，提升重大疾病和应急救治能力。其次，要强化基层医疗机构人才配备，提高乡村医生薪酬待遇，通过相关政策吸引人才走向基层，充分发挥村医作用，筑牢基层防护网。

全国政协委员、首都医科大学宣武医院神经外科首席专家凌锋介绍了自己“普及推广‘康复健康小屋’，促进农村基层卫生健康”的提案。她说，“康复健康小屋”由北京凌锋公益基金会和中国残联康复协会共同发起，集中投入多种康复设备及一般检查设备，鼓励各级志愿医生加入，并对当地村医进行相关健康医疗知识普及。希望能以“康复健康小屋”作为抓手，加大对重点帮扶县和安置点的扶持力度，助力乡村振兴。

多方协同合作 强化传染性疾病防控能力

朱同玉建议，各级医院作为重大传染疾病的第一检测点，要赋予其公共卫生职能，在第一时间准确识别重大传染疾病；进一步提升疾控部门数据分析及疾病监测能力；在全国建立病原筛选监测网络，对可能产生的一些病原体及时预测。

全国人大代表、国药控股股份有限公司董事长于清明认为，在疫情防控常态化背景下，零售药店成为购买防疫物资和药品的重要场所。于清明建议进一步扩大零售药店经营范围和职能，选取一批大型连锁药房作为网售处方药试点，将零售药房纳入公共卫生应急管理体系，让药房更好地与基层医疗机构协同，在三医联动和公共卫生应急体系中发挥积极作用。