聚焦中医药守正创新：拥抱现代科技 为人类健康贡献中医智慧

人民网北京3月16日电 （记者乔业琼）由中国医药卫生行业的26家协（学）会共同主办，人民网·人民健康、E药经理人和中国县域卫生共同参与的2022“声音·责任”医药卫生界人大代表政协委员座谈近日在北京举办。在“如何促进中医药传承创新发展，坚持中西医并重和优势互补，发挥中医药独特优势”议题环节，多位中医药领域代表委员建言献策。

全国人大代表、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生认为，中医药发展既要做好传承，也要拥抱现代科技做好挖掘创新。“当今世界面临着信息化和智能化发展潮流，中医药也要紧跟时代发展，采用更多的信息化和智能化技术，助力中医药发展，推动中医药走向世界，为人类健康贡献中医智慧”。他建议，从国家层面应加强中医药平台建设及项目支持，建立适合中医药特色且能够得到认可的评价体系。同时，还要加强中医药国际合作，走出去，引进来，培养更多国外医生学习中医，把中国的理念和文化推广到世界。

全国人大代表、重庆市中医院主任医师李延萍认为，在抗击新冠肺炎疫情中，社会大众对中医药的价值作用有了更加深刻的认识。应该借势发力，进一步发挥中医药在推进健康中国建设当中的作用。她建议，一是要逐步缩小中医药服务地区之间的差距，在中医药服务体系、科研平台建设及人才培养等方面，给予中西部地区一定的政策和投入倾斜；二是要坚持中西医并重，建立健全中医药参与新发、突发传染病的医疗救治机制；三是进一步研究推动中医药深度参与养老服务的政策机制建设，推进落实相关人才培养、经费匹配、医保政策等有效衔接，探索中医药参与养老服务的有效模式。

全国政协委员、中国中医科学院西苑医院肿瘤诊疗部主任杨宇飞认为，当前医疗系统数据封锁、信息孤岛、重复检查等问题仍然存在，对于物联网、大数据、人工智能等技术的需求十分迫切。她建议，将中医药智能化列入重点研发计划，选择有代表性的中医医院，建设中医药大数据工程技术创新中心。此外，还应建立国家中医药大数据重点实验室，招募各类国际人才，共同推进中医药现代化。

全国政协委员、翔宇实业集团有限公司董事长林凡儒认为，加强科技创新，把传统中医药和现代技术紧密结合，是中医药守正创新、传承发展的关键。他建议，一是要加强科技创新研发，从古今名方中挖掘宝藏。对中西医融合发展的研究课题，要加大扶持力度，促进科技研发突破和成果转化落地；二是要发挥中医药治未病、康复理疗的独特优势，建立中西医并重的医疗康复机构；三是要创新人才培养机制，加大人才培养的力度。缩短中医人才培养周期，改革中医教育理念，完善中医基础课程设置。

全国政协委员、中国食品药品检定研究院研究员岳秉飞认为，中药材质量在很大程度上决定中药质量和临床疗效。在数字时代，中药材质量智能化、数字化转变，亟须建立覆盖全国的中药材数字化平台。平台建设对于真假药材辨别、药材监管、质量提升、中医药科普教育等都有非常大的帮助。“为了更好地服务行业发展，建议对平台进行统一顶层设计，并投入相应的资源引领平台发展。”