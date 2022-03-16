新版新冠感染者转运方案公布 修订参与转运人员严格闭环管理等多项内容

人民网北京3月16日电 （记者张文婷）为进一步指导各地切实做好新冠病毒感染者转运工作，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组根据新冠肺炎聚集性疫情处置经验，发布了《新型冠状病毒感染者转运工作方案（第二版）》，明确参与转运的医务人员、司机严格进行闭环管理；急救中心、定点救治医院和新冠病毒感染者隔离管理机构，应当指定相对独立的专门区域停放转运新冠病毒感染者的救护车。

转运工作流程 来源：《新型冠状病毒感染者转运工作方案（第二版）》

《新型冠状病毒感染者转运工作方案（第二版）》指出，承担转运任务的医务人员、司机应按照新冠肺炎定点救治医院医务人员管理方式严格闭环管理，工作期间不安排执行其他日常转运任务，每个工作周期结束后根据本地防控规定落实健康监测要求。各地应对新冠肺炎疫情联防联控机制（领导小组、指挥部）要统筹做好闭环管理相关食宿保障。新冠病毒感染者的转运车辆原则上应为负压救护车。原则上应当1车转运1人，对于同一毒株的感染者，1车可转运多人。急救中心、相关医疗机构、隔离管理机构应当做好新冠病毒感染者转运交接记录，并及时报主管卫生健康行政部门。

与此前的方案相比，《新型冠状病毒感染者转运工作方案（第二版）》还增加了其他三项内容：一是各地应当根据城市规模、地理区位、人口分布等，统筹建立一定数量的标准化救护车洗消中心，在辖区内进行网格化布局；二是急救中心、洗消中心应设置规范的医务人员个人防护用品穿脱场所；三是各地要统筹做好辖区内新冠病毒感染者和日常急救转运工作，在做好新冠肺炎疫情相关转运工作的同时，切实保障好日常急救转运需求。