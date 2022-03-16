各疫情发生地应对处置工作有序有力推进

本报北京3月15日电 （记者杨彦帆）近期，我国多地多点发生本土聚集性疫情，主要为奥密克戎变异株，传播快、隐匿性强。在15日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，3月以来，境外输入疫情引发的本土疫情发生频次明显增加，波及范围不断扩大，已波及28个省份。近期吉林、山东、上海、广东、河北等地疫情还在发展中，部分地区的疫情上升速度较快，社会面传播扩散和外溢风险比较高，各地方正加快风险人员筛查、转运、隔离等工作。目前各疫情发生地应对处置工作正有序、有力推进，疫情整体仍处于可控状态。

“奥密克戎变异株比其他新冠病毒变异株的传播力明显增强。感染者临床表现以无症状和轻型为主，导致疫情隐匿性传播，造成近期本土疫情频繁发生，给溯源和防控增加了难度。”雷正龙说，专家分析研判认为，我国现行的“动态清零”总方针和一系列防控措施应对奥密克戎变异株疫情是行之有效的。接种新冠疫苗能够有效地降低重症率和病死率。奥密克戎变异株传播更快、隐匿性更强的特点，要求我们的防控措施要更早、更快、更严、更实。

国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉介绍，吉林省病例主要集中在长春市和吉林市两地，采取了分类救治的措施，将普通型、危重型，以及有年纪较大、基础性疾病等高风险因素的病例集中收治在综合能力比较强的定点医院，无症状感染者、轻型病例收治在其他定点医院以及方舱医院。截至15日上午，吉林省在院病例8201例，其中95%以上的患者是无症状感染者和轻型病例。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说，对于出现师生感染的地区要严格落实“转运、治疗、救治、隔离”，做好线上线下教学相结合、人文关怀、心理辅导等方面的工作。对目前没有出现疫情的地方，特别强调要把疫情防控常态化的措施真正落到实处。

近日，国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明介绍，抗原检测的特点是快速、简便。抗原检测适用人群包括三类：一是到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员；二是隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员；三是有抗原自我检测需求的社区居民。

截至3月14日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗31亿9827.2万剂次，完成全程接种的人数为12亿3917.1万人。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提醒，符合条件的人群要尽快接种疫苗。到了规定时间间隔的还没有打加强针的要尽快开展加强针接种。建议大家做好个人防护，包括戴口罩、保持手卫生、保持社交距离等。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 07 版）