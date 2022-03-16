湖北日报全媒记者 胡蔓 龙华 通讯员 杜巍巍 胡梦

“疫情发生以来，党中央一开始就明确要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取的所有防控措施都首先考虑尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命。全国人民都在关心关注着你们。医务人员要竭尽所能为大家提供治疗，各方面要关心被感染的群众，照顾好他们的家人，让患者安心接受治疗。”2020年3月10日，习近平总书记在火神山医院连线慰问正在接受治疗的患者，其言殷殷，其情切切，坚定了患者战胜疾病的信心。

“多亏总书记关心，我才能活到今天！”

一段悠扬的音乐，从屋子里飘来，舒缓而婉转，一如现在的生活。

“我康复得非常好。每天都坚持拉两段小提琴。”3月14日，见到湖北日报全媒记者，“看落日老人”王欣打开了话匣子，不时仰头发出爽朗的笑声。

王欣老人在家中 湖北日报全媒记者 朱熙勇 摄

88岁的武汉市民王欣曾是一位新冠肺炎危重症患者，在武汉大学人民医院东院区接受救治。2020年3月5日，他被上海援鄂医疗队刘凯医生推出病房做CT途中，邂逅久违的红霞满天。这一场景被定格下来，打动了许多人，王欣也因此被无数网友亲切地称为“看落日老人”。治疗的过程刻骨铭心，在与死神鏖战的58个日夜里，上海、四川、武汉等地的数十位医护人员接力救治，终于让老人转危为安。

“第二次生命，我倍加珍惜。出院后，社区医院、社区干部都很关心我，从身体恢复、心理关爱再到生活帮助，无微不至。”老人情不自禁地竖起了大拇指，“生活在这样温暖的大家庭里，我还想多活些年呢。”两年来，老人常常和刘凯互道问候，字里行间，流淌着满满的关心和感激。

王欣老人参观抗疫专题展览 湖北日报全媒记者 梅涛 摄

“总书记来武汉时，我当时在病房里，看新闻时听他叮嘱‘要树立必胜信心，保持乐观向上的精神状态，主动听从医嘱，积极配合治疗，这有助于战胜病魔’，感到非常暖心，也增添了战胜病魔的勇气。经过这次疫情的人都能感受到，关键时刻只有在中国共产党领导下，才能做到不抛弃、不放弃每一个生命，才能取得抗疫斗争的决定性成果。共产党员是真正为老百姓服务、敢于牺牲的人。”王欣一字一顿地说。

与王欣一样，59岁的张翠萍如今的生活也平静而幸福。

武汉东湖新城社区的居民在小区广场晨练。 湖北日报全媒记者 李溪 摄

“多亏总书记关心，我才能活到今天。”张翠萍说着，泪水涌出眼眶。2020年初，新冠肺炎重症患者的她一面忍受着病痛的折磨，一面在为医疗费发愁，甚至一度想放弃治疗。当医护人员告诉她“治疗费用由国家兜底，您只用安心养病”时，她激动得半晌说不出话来。

前不久，她特意选了个阳光明媚的日子专程回医院，感谢抢救她的医生、护士。“总书记说，为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来。每次想到这席话，我的眼泪就止不住，总书记英明决策救了我们的命，我要好好生活，珍惜第二次生命，把每一天过好。”张翠萍说。

康复患者纳入“全方位关照网”

每日定时做深呼吸，是67岁冯婆婆的日常。作为一名新冠肺炎重症治愈患者，这已经成为她每天必做的功课。

“一天比一天好，我看到了希望。”冯婆婆的笑声里，饱含信心。

3月5日，冯婆婆到湖北省中医院新冠肺炎多学科模式康复门诊（MDT）就医，她坚信在医生指导下，加速恢复，一定能做身体上“更好的自己”。

“新冠肺炎患者治愈出院，并不意味着医疗的使命已经结束。如何更好地帮助他们回归正常生活、回归社会，这也是医学的应有之义。”湖北省中医院肖明中教授说。目前，湖北已分类对6万多名新冠肺炎治愈出院患者实施基础疾病治疗、中西医结合康复、心理危机干预等全方位关照。

武汉市江夏区光谷南大健康产业园的云景山医院是武汉规模最大的平战结合医院。 湖北日报全媒记者 柯皓 摄

2020年4月6日，全国名中医张伯礼院士、首都医科大学附属北京中医医院刘清泉院长传承工作室落户武汉市中医医院。其承载的使命是，保障抗疫期间科研攻关项目顺利完成，为新冠康复期治疗制定具体方案，同时培养一批中医重症、急症诊疗人才。

“总书记说‘要放眼长远，总结经验教训，为保障人民生命安全和身体健康筑牢制度防线’，每次听到这席话，我的眼泪就情不自禁流下来。”武汉红十字会医院感染科医生李峰曾是一名新冠肺炎患者，康复后，他每天带队在网上服务，帮助社区卫生服务中心做CT检查、参加远程诊断、线上抗疫。

作为疫情的“亲历者”、疫后重振的“参与者”“见证者”，李峰十分感慨：“生病时，我深切感受到党和政府绝不放弃每一个生命的决心和勇毅；康复后，我同样强烈感受到‘不落下任何一位患者’的坚持和厚爱。”

武汉协和医院金银湖院区门诊的药房，智能机器人正在为药房补药。湖北日报全媒记者 魏铼 摄

随着医疗资源快速增加、防备手段日益先进、防护网络逐步健全，我省迎战疫情的底气越来越足。目前，全省二级以上综合医院发热门诊、定点医院改造全部完成。

从全省试水多学科门诊到多学科联合住院诊疗模式，一项项新举措的推行，降低了群众的医疗门槛，回应了“救死扶伤乃医者天职”的社会期待，更彰显了医疗保障体系的人文关怀。

网上能看病 抓药送到家

“现在有了这个‘千里眼’，24小时为我看护，放心；我也不用去医院排队拿药，省心！”家住武汉市江夏区的78岁新冠康复患者谢先生患冠心病多年，需要定期调药。如今，他有了随身携带的可穿戴设备单导联心电仪，可随时“报警”远程就诊，再由专家远程开药，寄送到家。

通过互联网远程诊疗，利用穿戴设备对患者实施24小时监测，这是近日武汉大学人民医院互联网医院问诊系统推出的创新服务。

襄阳市中心医院，医护人员指导患者手机预约挂号。 湖北日报全媒记者 袁超一 通讯员 姚敏 朱月皎

打开手机就能挂号、看病、取药，全省数十家三级医院开设的互联网医院，让许多患者足不出户就能享受医疗服务。

“这是疫情发生后的新变化，不仅方便新冠肺炎康复患者，也给全省广大患者带来便利。”谢先生感慨。

近两年，湖北加快补短板、强弱项，带有湖北特色的医疗改革探索不断涌现。

昔日按科看病，如今按病索医，武汉部分医院试水“多科联诊”，患者不再楼山楼下来回跑；过去排队挂号、取药，眼下打开手机、线上支付，湖北省互联网医院就连药品也能直接配送到家。一个小小的举动，彰显的是我们党“人民至上”的执政初心，是政府为满足民生之需矢志不渝的工作追求，是医疗行业破解改革难点的不懈追求。

从“治病”到“防病”，一条以人民为中心的健康之路正在快速延伸。

在武汉市汉口韩家墩社区，新冠肺炎康复患者李女士不用出门，社区卫生服务中心的家庭医生就会按时上门服务，监测血压、血糖，进行心理疏导。

“5+2，白+黑，全天候呵护您的健康。”家庭医生和社区居民签约服务时常说的这句话，传导的是理念的转变、模式的创新、服务的强化。

“健康湖北”风尚引领全民健身热潮。广场舞、健身房，构建起15分钟城市社区健身圈；农家院里、田间地头，乡村公共健身设施便捷顺手。

(责编：宋心蕊、牛镛)