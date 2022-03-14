安徽新增本土无症状感染者1例

中新网3月14电 据安徽卫健委官方微博消息，2022年3月13日0-24时，安徽省报告无新增确诊病例，无新增疑似病例，新增无症状感染者1例(滁州市南谯区)。

截至3月13日24时，安徽省累计报告本地确诊病例1002例，累计治愈出院996例；累计报告境外输入确诊病例15例，治愈出院7例，在院治疗8例；累计报告医学观察35462人，尚在医学观察的密切接触者999人。

截至3月13日24时，安徽省尚在医学观察的无症状感染者5例(其中境外输入1例，安庆市迎江区1例，宿州市泗县1例、埇桥区1例，滁州市南谯区1例)。

新增无症状感染者情况简介：

张某某，男，31岁，合肥庐江人。2022年3月5日至11日在江苏省常州市某建筑工地工作，3月11日自驾来滁州市南谯区务工，3月12日核酸检测初筛阳性，3月13日经复核和专家组诊断为无症状感染者。