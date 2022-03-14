吉林新增本地确诊病例895例 新增本地无症状感染者131例

中新网3月14日电 据吉林卫健委网站消息，3月13日0-24时，吉林全省新增本地确诊病例895例(轻型890例，普通型4例，重型1例)，其中吉林市453例(含19例无症状感染者转为确诊病例)、长春市430例(含22例无症状感染者转为确诊病例)、四平市7例、延边州4例、松原市1例；全省新增本地无症状感染者131例，其中吉林市120例、长春市3例、四平市3例、梅河口市2例、延边州1例、松原市1例、白山市1例。以上感染者均已转运至定点医疗机构隔离治疗，对以上人员的密切接触者、次密切接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消

提醒广大公众，要密切关注各地发布的疫情动态信息，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或近期有疫情发生地区旅居史，请立即主动向当地社区(村屯)或疾控机构报告，按要求配合做好相关疫情管控措施。如出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。接种新冠疫苗是预防新冠肺炎的有效措施，请广大群众主动尽早接种，大家要树牢常态化防控意识，坚持外出戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离、不聚餐、不聚集，减少疾病感染风险。