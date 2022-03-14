吉林省对感染者激增作出回应

新华社长春3月13日电（记者段续、赵丹丹）记者在吉林省13日8时许召开的疫情防控工作新闻发布会上获悉，3月12日0至24时，吉林省新增本土新冠肺炎确诊病例1412例，新增本土无症状感染者744例，全省累计报告本土新冠肺炎确诊病例2052例。

3月12日，在吉林市嘉业景园小区，工作人员为居民进行核酸检测采样。新华社记者 张楠摄

为何感染者激增？吉林省卫生健康委副主任、省疫情防控工作领导小组办公室疫情防控组组长张艳表示，一方面反映出奥密克戎病毒传播隐匿、传染性强、传播速度快，早期难于发现，易形成社区传播。吉林市已完成6轮全员核酸检测、长春市九台区已完成3轮核酸检测，长春市其他城区也已完成2轮核酸检测，通过开展大规模核酸检测，社区潜在感染者被发现。

3月12日，在吉林市天鸿嘉园小区，居民们排队进行核酸检测采样。新华社记者 张楠摄

另一方面，反映出个别地区面对疫情快速上升的形势，医疗资源扩容能力不足，导致短时间内集中收治受限。个别地区应急处置机制不够健全，对奥密克戎病毒特点和严峻复杂的疫情形势认识不足、研判不准，落实“应检尽检、应隔尽隔、应治尽治、应管尽管”方面还有差距。