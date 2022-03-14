广西钦州市发现2例新冠肺炎确诊病例

新华社南宁3月14日电（记者朱丽莉）广西钦州市13日晚召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会称，3月13日0—21时，钦州市在核酸筛查中发现2例新冠病毒阳性人员，经确诊为本土新冠肺炎病例（轻型）。目前，2名阳性感染者已运转到定点医院进行隔离治疗，情况稳定。

钦州市本轮疫情发生后，当地迅速启动应急响应，建立自治区、钦州市、钦南区三级疫情联合处置机制，全力做好疫情防控和应急处置各项工作。目前，钦州市通过流调溯源、核酸检测、医疗救治、隔离管控等措施，对确诊病例活动轨迹所涉及的区域进行分类管控。对重点场所分网格进行重点排查，并按照规范进行消杀。对市主城区、自贸区钦州港片区快速开展区域核酸检测，坚持应检尽检、不漏一户、不落一人。

面对当前疫情防控形势，钦州市坚持从严从紧开展疫情防控工作，严格落实集中隔离、居家健康监测和区域管控措施，努力遏制疫情传播扩散，并积极做好物资保障工作，保障群众生活正常需求，坚决打赢打好疫情防控阻击战歼灭战。