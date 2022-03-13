山东新增本土确诊病例175例

中新网3月13日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年3月12日0时至24时，全省报告新增确诊病例186例，分别为本土确诊病例175例(其中青岛150例，含103例由无症状感染者转归；淄博5例；威海5例；日照1例；德州13例，含8例由无症状感染者转归；滨州1例，系外省入鲁人员)和境外输入确诊病例11例(其中济南3例，青岛8例，均为韩国输入)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院境外输入确诊病例1例(青岛1例)，解除医学观察的密切接触者288人。

截至2022年3月12日24时，全省报告现有确诊病例822例(其中境外输入66例，本土756例)。

2020年1月22日至2022年3月12日24时，全省累计报告确诊病例1937例(其中境外输入376例，本土1561例)，累计治愈出院确诊病例1108例(其中境外输入310例，本土798例)，累计死亡病例7例。累计追踪到密切接触者60829人，尚在医学观察的密切接触者16388人。

全省报告新增无症状感染者178例，分别为本土无症状感染者172例(其中青岛78例，淄博11例，烟台1例，潍坊2例，威海74例，德州4例，聊城1例，滨州1例)和境外输入无症状感染者6例(其中济南4例，为韩国输入1例和乌克兰输入3例；威海2例，为韩国输入)，当日无解除医学观察无症状感染者，尚在医学观察的无症状感染者1209例(其中境外输入39例，本土1170例)。