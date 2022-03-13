北京新增6例本土确诊病例、1例本土无症状感染者

中新网3月13日电 据北京卫健委微博消息，3月12日0时至24时，新增6例本土确诊病例(含1例3月10日诊断的无症状感染者转确诊病例)(确诊病例1、2昨日已通报)和1例无症状感染者(昨日已通报)，无新增疑似病例；新增12例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院8例。

本土确诊病例：

确诊病例1：现住门头沟区永定镇泷悦长安伊顿园小区2号楼，工作地点为丰台区梅市口路133号京荟广场4层。3月11日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，3月12日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住顺义区空港街道优山美地B区12号楼，工作地点为朝阳区秀水街1号6号楼。3月11日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离。3月12日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住朝阳区富力城D区19号楼，工作地点为建外SOHO 8号楼，为确诊病例的密切接触者。3月10进行居家隔离，3月12日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：现住朝阳区小红门鸿博家园一期9号楼。3月11作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，3月12日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例5：现住朝阳区小红门鸿博家园一期9号楼。3月11作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，3月12日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

无症状感染者：现住朝阳区崔各庄乡智选假日酒店，为北京地坛医院保洁人员。自述于3月3日至11日因工作进入点对点闭环管理，每日进行核酸检测。3月12日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

境外确诊病例：

确诊病例1：中国籍，3月1日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。3月11日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，3月12日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：中国籍，3月10日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，3月11日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，3月12日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：中国籍，3月8日从丹麦到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。3月12日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：中国籍，3月2日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。3月12日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例5：中国籍，3月10日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。当日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，3月11日诊断为无症状感染者。3月12日出现发热症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型，继续在地坛医院隔离治疗。

确诊病例6、7：均为韩国籍，3月11日从韩国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，3月12日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日均诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例8：中国香港籍，3月1日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。3月12日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：中国籍，3月2日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。3月11日报告核酸检测结果为阳性，3月12日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：韩国籍，3月11日从韩国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，3月12日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例11：韩国籍，3月11日从韩国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，3月12日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例12：中国香港籍，3月9日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。3月11日报告核酸检测结果为阳性，3月12日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

提示广大市民朋友要进一步加强防控意识，履行个人防控责任，近期非必要不出京，不去中高风险地区旅行或出差，进返京人员在持48小时内核酸检测阴性证明和北京健康宝绿码的基础上，需在抵京后72小时内再进行一次核酸检测。进返京后要加强自身健康监测，7日内不聚餐、不聚会，从各种渠道知道自己是密接后，请务必向属地报告，服从管理，不要自行外出。强化主动报告意识，各单位、各行业做好进返京人员管理，请与病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员、进返京风险人员立即主动向社区报告，配合集中隔离、居家隔离、核酸检测、健康监测等防控措施。