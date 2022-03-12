香港社会各界接力行动全力支援抗疫

新华社香港3月11日电（记者刘明洋）连日来，香港社会各界接力行动，竭尽所能贡献力量，共同抗击香港第五波新冠肺炎疫情。

中资企业以身作则持续支援抗疫。华润集团粤港澳大湾区首席战略官、香港立法会议员李浩然向前线记者捐赠400套防护服，华润堂向青年抗疫爱心车队捐赠200套车载空气净化器；阿里巴巴向“全港社区抗疫连线”捐赠1000万港元用于购买抗疫物资向市民发放；中国石化再度捐赠价值约200万港元的防疫物资，通过民建联免费派发给一线抗疫工作者和基层市民。

截至3月10日，中资企业累计捐赠约1.6亿港元（含物资折款）。中资银行累计推出纾困措施30项，惠及个人客户1.48万人、企业客户1.73万家，涉及金额697.89亿港元（累计存量）。

本地工商界也积极行动支持前线抗疫。新世界发展集团宣布，拨出集团旗下沙田凯悦酒店近100个房间，供医院管理局的前线医护人员免费入住。新世界发展还额外捐赠10万套快速抗原检测包给基层市民，再向“全港社区抗疫连线”捐出3000个血氧计转赠安老院舍，并为青衣方舱医院捐赠紧急物资等。

新世界发展集团行政总裁郑志刚表示，香港进入抗疫最关键时刻，衷心感谢前线医护人员的无私付出，期望入住酒店的医护人员能够好好休息，养足精神应对疫战。

新鸿基地产、九龙仓置业、领展、嘉里集团、太古地产、置地公司等旗下物业已推出租户租金减免计划；香港房屋协会自4月1日至9月30日对下辖逾400个合资格租户提供最多75%的租金宽减。另外，“置地公司家基金”注资1500万港元用作抗疫用途，首阶段500万港元资金已获投放，用于资助非政府机构向弱势社群派发食物及防疫物资等。

为保障新建社区隔离及治疗设施的用电需求，中电集团动员超过550人的工程团队，不分昼夜为位于九龙及新界的相关设施建设供电网络，从规划到正式供电，最快仅用5天。此外，中电在多个政府部门协助下，在10天内便完成铺设长达8公里的电缆到落马洲河套区，支援紧急用电需求。中电集团表示，将继续与相关政府部门紧密合作，全力支援社区隔离及治疗设施的用电需求。

为缓解公立医院救治压力，圣保禄等9家私营医院提供275张病床接纳非新冠患者从公立医院转院，港怡等4家私营医院提供新冠轻症门诊，协助公立医院战“疫”。

社区义工深入基层为市民送上关爱。为帮助居家隔离市民，“全港社区抗疫连线”联手香港岛各界联合会、九龙社团联会、新界社团联会及其所属地区委员会，发起“同心抗疫 关爱有我”居家隔离援助行动，并于3月10日举办“集中行动日”活动。当天组织千名义工为全港十八区3000户居家隔离市民送上抗疫物品和相关帮助。

“同心抗疫 关爱有我”居家隔离援助行动总召集人邓清河表示，援助行动将积极配合特区政府“围封强检”安排，组织义工做好相关服务工作。下一步，援助行动还将协助特区政府做好居家隔离确诊人士转移到集中隔离收治点的相关工作。

该援助行动有关负责人表示，“全港社区抗疫连线”与三区龙头社团及其所属地区委员会已合作建立恒常机制，将分轻重缓急，尽力尽快为有需要市民提供帮助，并会坚持下去，做到“疫情不终止，援助不停止”。