王威东代表：不断突破创新 走向国际医药市场“中央舞台”

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。

全国人大代表、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事长王威东。受访者供图

“作为生物制药企业，如何走向国际医药市场‘中央舞台’，这对中国企业来讲是一个重大机遇，也非常具有吸引力。”近日，全国人大代表、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事长王威东在做客人民网《对话企业家》时表示，作为生物制药企业，只要有国际视野，要有自主的知识产权，要有全球一流的新药研发技术平台、科学家和研发团队，相信前途就一定是光明的。

我国生物医药创新发展前景广阔

随着经济发展、生活环境变化以及人口结构老龄化加剧等，全球医疗需求持续增加，生物医药已成为当前最具成长性的产业之一。生物医药产业是将现代生物技术与各种形式的新药研发、生产，疾病预防、诊断和治疗相结合形成的重要产业，推动其科技成果转化对我国实现科技强国和健康中国战略具有重要意义。

王威东介绍，我国生物医药创新起步较晚，基础研究比较薄弱，研发人才紧缺。同时，创新药从药物的早期发现到进入临床研究，到最后投放市场，这是一个完整的链条。如果投放市场不能迅速产业化，收回研发成本，就会使企业失去研发动力。

王威东表示，近年来，中央和地方层面出台了很多支持科技创新的政策举措，生物医药作为一个战略性新兴产业，得到了大力的支持和扶持。其次，国家在人才的培养和积累上进步较大，良好的科创环境也吸引了大量精英人才回国。此外，我国全面实施健康中国战略，也对整体的医药市场、生物医药创新企业的前景带来了广阔的发展空间。“有好的国家政策，支持企业研发创新的地方政府，我们一定会坚持走下去，为患者研发更多的创新药，我们充满信心。”王威东说。

依靠多层次医疗保障体系提升罕见病患者保障水平

我国现有罕见病患者2000多万人，但由于学科建设发展程度不高，很多罕见病不被人们所认识，因此治疗率比较低。罕见病的诊疗是一个庞大的系统工程，当前，我国罕见病在诊疗水平、药物可及性，包括治疗的可负担性诸多方面都面临巨大的挑战。

对此，王威东建议从三方面着手：一是提升罕见病诊断水平。二是开发、引进罕见病先进治疗药物。三是将罕见病纳入医保。以此降低罕见病患者的负担，提高药物的可及性，使患者能够用得上药，得到妥善的治疗。

王威东表示，近年来，国家高度重视罕见病的诊疗和管理，相关部门也出台了一系列的政策法规，对我国罕见病的诊疗有很大的帮助。但是相关政策在系统性、全面性、协同性上还存在一些差距，不能适应提高罕见病诊疗水平的需要。“要整体上提升，应该从罕见病的立法开始，从顶层设计上对罕见病的定义、分类、诊断、治疗、相关药物的开发、医疗保障等来做统一规范。通过罕见病立法来保护罕见病患者的合法权益，进而全面提升我国罕见病的诊疗和管理水平。”王威东说。