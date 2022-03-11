胡运韬：人工智能助推眼科医疗新模式

清华大学附属北京清华长庚医院眼科主任胡运韬

人民网北京3月11日电（记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“人工智能助力健康管理”专场座谈上，清华大学附属北京清华长庚医院眼科主任胡运韬，就人工智能对青少年近视防控筛查、促进眼科诊疗能力提升的作用等问题，阐述了自己的观点。

“我国青少年近视发生率很高，人工智能在我国临床试验的增加，对我国眼科医疗模式、医疗诊断等产生了较大影响。”胡运韬说，将学生眼部光学参数、眼底情况及学习、生活情况等数据收集后，可通过人工智能大数据分析和预测青少年发生近视的危险因素，并总结出如何防止青少年近视和维护眼健康的方案。结合人工智能和大数据可以预测青少年近视发展参数，便于医生给青少年提供生活、学习和运动等方面的针对性指导。

“眼科是依靠图像诊断的科室。人工智能对于眼底图像的诊断介入，让医生在进行图像判断时更加谨慎和善于思考，有利于提升眼科医生的诊疗水平。”胡运韬说，目前，其科室联合医疗人工智能领军企业鹰瞳科技等研发的视网膜影像人工智能可大幅度提高医疗效率，患者可以通过刷医保卡进行自助拍照，智能诊疗会先进行初步筛查，一旦有异常情况即提醒患者及时到医院就诊。这不但提高了医疗效率，也改善了患者就医体验。

人工智能的发展能否缓解眼科医生资源稀缺问题？胡运韬的看法是：由于我国眼科医生培养周期长，且基层眼科医生的专业水平离大医院还有一定距离，造成了大医院“人满为患”的情况。有些偏远地区、基层的群众没有条件去大医院就诊，但如果人工智能设备可以下沉到偏远地区，不仅可以利用远程的人工智能筛查帮助基层群众早期发现眼底病变，也可以帮助其实现早诊断、早治疗，有效实现防盲。此外，便捷的人工智能在助力实现分级诊疗同时也可以起到疾病早筛的作用。