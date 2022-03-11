李俊来：发挥人工智能优势 迈向智能化医疗发展新阶段

中国民族卫生协会超声医学分会会长、中国人民解放军总医院第二医学中心超声科主任李俊来

人民网北京3月11日电（记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“人工智能助力健康管理”专场座谈上，中国民族卫生协会超声医学分会会长、中国人民解放军总医院第二医学中心超声科主任李俊来就人工智能对医院信息化建设、对癌症预防治疗以及对健康数据管理的促进作用等话题发表了观点。他认为：“人工智能虽是工具，但我们要让这个工具和人类实现共情。”

在李俊来看来，医院的信息化建设可分三个阶段：第一阶段为医疗的信息化时代，即医院的信息可以实现共享或者区域共享；第二阶段为互联网医疗阶段，可穿戴设备、大数据、4G等技术应用到医院医疗服务的各环节、各流程；第三阶段为智能化医疗时代，机器人、5G等新型技术相继应用。“尽管各医院的信息化发展水平不一，从大势上看，我国现在正处在从互联网医疗向智能化医疗发展的阶段。”

癌症是人类健康的强敌，如能早期发现，便能有效提高治愈率，但由于其病因复杂，以及现有筛查工具的局限性，为早期发现带来了困难。李俊来说，在这种情况下，早期带有人工智能性质的计算机辅助诊断手段应运而生，随着卷积神经网络等算法的出现和业内对该领域的深度学习，近年来人工智能水平大幅提高，为癌症早诊早筛带来了极大的促进作用。“人工智能的诊断准确率远高于人为诊断，其作用、潜能、前景是不可估量的。”同时，李俊来也强调，由于疾病诊疗本身就存在风险，也不可过分高估人工智能，应充分协调人与机器的角色，协作诊疗。

“人工智能在数据管理方面的应用，也必将发挥它的优势和作用。”李俊来说，很多医学领域的学科指南都需要大量的数据做支撑，而如何在庞杂的数据中精确地判断并选取有效信息，则需要人工智能发挥作用，对数据进行高效的处理。