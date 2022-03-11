王大明委员：人工智能助力医疗健康 早诊早筛防疾病于未然

全国政协委员、北京医院神经外科主任王大明

人民网北京3月11日电 （记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“人工智能助力健康管理”专场座谈上，全国政协委员、北京医院神经外科主任王大明就人工智能助力医疗健康相关领域发展、在神经外科的技术应用等话题，发表了自己的观点。

王大明表示，全民健康信息的覆盖面很广，包含人口信息、生理健康数据、疾病病例信息等多方面，如果要建设全民健康信息标准化体系，并进行规范地管理和应用，必然需要以人工智能、互联网、大数据等为代表的新兴技术加以支撑。

他认为，人工智能对医疗健康相关领域的促进作用，可从两个层面理解：第一，其对我国相关部门制定健康医疗相关政策、决策，进而引导全国卫生健康行业发展，具有重要意义；第二，以人民健康的为最终目的的疾病全流程管理维度考虑，从预防、筛查、诊断、治疗、长期随访等具体的医疗健康实际操作，也具有积极作用。

“从临床学科角度来讲，神经科学是离人工智能最近的学科。”王大明谈到，神经系统解剖组织的病理较为复杂，与之相应的治疗手段也较为复杂，其中以脑卒中为代表的神经系统类疾病不仅常见，且具有高发病率、高致残率和高致死率的特点。“在这样的情况下，人工智能手段可以较好地应用到神经科疾病的预防、筛查、预警、诊断、治疗、康复、随访等多个环节中。”他表示，人工智能在预防、筛查方面发挥的作用尤为突出。“有些疾病可以通过及时的身体检查被查出。唯有尽早发现，才能尽早治疗。”

同时，王大明以脑血管疾病筛查为例，分享了如今我国利用人工智能图像处理技术，根据影像学检查、患者症状、体征等多项因素进行综合评估，精准还原脑血管三维立体形态，发现肉眼无法辨别的微小病变，极大降低脑血管疾病的误诊率和漏诊率，为诊疗提供更为全面科学建议的技术与成果。