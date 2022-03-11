曹富国：补齐短板强化顶层设计 促进健身公共服务建设

中央财经大学政府和社会资本合作治理研究院院长曹富国

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“发挥冬奥会带动作用，推动全民健身行动开展”专场座谈上，中央财经大学政府和社会资本合作治理研究院院长曹富国表示，公共体育场馆的利用要补短板、做好顶层设计，积极利用政府和社会资本合作模式，实现公共服务长期、有效运营。

曹富国认为，首先，发展高质量的公共全民健身群众体育服务，离不开政策的大力支持。近几年政府不断加大推广全民健身的力度。2020年国务院办公厅发布《关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》，明确指出要补短板、做好顶层设计，争取到2025年有效解决制约健身设施规划建设的瓶颈问题。其次，公共服务的提供越来越多元化。PPP模式（政府和社会资本合作模式）的引入，能有效解决体育设施场地的供给问题，使广大群众尽快的获得价廉而又高质量的运动场地，同时可以实现长期运营，使资产发挥最大效应。

曹富国说，北京冬奥会、冬残奥会的场馆运营就是一个政府方与社会资本合作的良好实践。PPP模式是从顶层设计的高度，对长期运营做一体化、全周期的设计，将专业的体育运动和群众健身活动充分结合起来。

在谈到用PPP模式解决北京冬奥会场馆的赛后利用问题时，曹富国建议，相关部门联合出台有关推动体育场馆实施政府和社会资本合作模式的意见。

曹富国认为，用好PPP模式以及资产证券化等方式，将会吸引更多社会资源投入到群众体育和大众健身领域，使群众获得既低价又高质的公共体育服务，提升人民群众的获得感幸福感。