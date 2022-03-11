刘兴华： 传承冬奥遗产 推动区域整体发展

北京冬奥组委总体策划部遗产管理处处长刘兴华

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）近日，北京冬奥组委总体策划部遗产管理处处长刘兴华做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“发挥冬奥会带动作用，推动全民健身行动开展”主题论坛上，就如何传承冬奥遗产，综合、持久利用冬奥场馆等问题，刘兴华发表了自己的观点。他说，北京冬奥组委高度重视场馆赛后利用，举办重大赛事与全民健身有机结合，是场馆赛后利用的工作方向。

“我们不仅要举办一届简约、安全、精彩的冬奥盛会，更要全面普及冰雪运动，从而提升全民健身、全面健康意识，带动本地的发展，为广大人民群众增添更多的获得感和幸福感。”刘兴华表示。

刘兴华认为，冬奥遗产是奥运会愿景实现的结果，包括通过举办冬奥会为国家、主办城市和公众创造和带来的有形的、无形的，长期的收益。冬奥遗产知识理念的普及能够使相关方统一思想、统一行动和统一声音，来共同谋划和利用好冬奥遗产。

谈到如何做好冬奥场馆的赛后利用时，刘兴华说，冬奥组委与国家有关部门、属地政府和业主单位紧密协作，在所有的新建场馆规划设计之初，就充分考虑到其赛后的用途，为赛后群众体验进行了功能和设施预留。

“高山滑雪和雪山雪橇中心都是极限、小众运动，但是我们在建设初期综合考虑了赛后用途，比如说雪车雪橇中心在赛道三分之一处比较平缓的位置，预留了大众的出发口，为赛后开展群众体验项目作了准备。”刘兴华举例说。

“所有竞赛场馆和主要的非竞赛场馆都制定了赛后利用计划。赛后的国家速滑馆将会打造成一个集体育赛事、群众健身、文化休闲、展览展示、社会公益五位一体的综合性体育场馆。”刘兴华介绍，在规划设计国家速滑馆时，采用了全冰面1.2万平米的设计，实际上就是考虑到赛后利用问题。国家速滑馆将可以满足所有冰上的比赛，同时可以容纳更多群众去滑冰、健身。

针对如何做好冬奥遗产赛后的普及发展时，刘兴华说，场馆的运营不是孤立的，将融入到地区的整体发展中。利用冰雪资源，打造品牌名片，能够持续带动区域的整体发展。

对此，刘兴华从四方面进行了深入阐述：一是在政策支持下，持续为冰雪运动发展、全民健身提供良好的政策环境；二是通过举办冬奥会，在全国范围内创造了一大批群众性冰雪品牌活动，为公众提供更多直接参与冰雪运动的机会；三是成功举办冬奥会，加快了全国因地建设很多冰雪设施步伐，为群众参与冰雪运动提供了条件；四是大力实施校园冰雪计划，推动冰雪进校园活动。让中小学生有机会了解冬奥会、了解冰雪运动知识，真正感受到冰雪的快乐。

他还指出，奥运会可以为未来举办大型赛事活动与大众健身结合提供借鉴。此外，北京冬奥会后，全国各地还会继续申办和承办更多的高水平国际赛事。随着冰雪项目的普及将会推动群众性冰雪运动的发展，繁荣冰雪产业的发展。