抗击疫情是我们的头等大事

香港第五波新冠肺炎疫情暴发以来，新增病例居高不下，目前阳性检测个案已超过50万宗，防疫抗疫形势十分严峻。

就如何更好落实特区政府抗疫主体责任，科学精准施策实现防控目标，香港特区行政长官林郑月娥9日接受新华社记者专访，分析疫情形势和介绍抗疫政策的同时，对大众关切的问题也予以回应。

抗击疫情是特区政府压倒一切的任务

连日来，林郑月娥多次强调将带领特区政府切实负起主体责任，尽快稳控第五波疫情。

9日下午，林郑月娥在接受专访时说：“特区政府有60多个部门和18万公务员，要全部调动起来。一是必须要有斗争的精神，把病毒当成敌人；二是在打仗时要不断调整策略；三是要上下齐心。”

林郑月娥说，现在所有同事都知道抗击疫情是我们的头等大事，是压倒一切的任务。“无论是参与支援病患，还是在社区隔离设施服务，都把公务员送上前线打仗。”

林郑月娥也承认，特区政府在一些方面做得不太好，比如在信息发布上。她说，这次抗疫战里，给老百姓提供准确资讯非常重要。要完善和提升这方面的能力，更加公开和透明，定期为社会带来准确权威的信息。

9日上午，林郑月娥在记者会上宣布将启动加强版新闻发布工作，除每周二举行行政会议前见记者外，她每日将联同一些相关局长交代工作进展，并澄清谣传和误会，提供权威信息。

“过去两年的疫情新闻发布主要是医疗机构，谈的是有关疫情的数字等情况。但现在已经在打仗，社会还需要了解食物供应和疫苗接种率等其他事。”林郑月娥说。

“尤其这一次疫情和以往不同，有中央的支持。”林郑月娥强调，中央的支持每天都要讲，让香港老百姓知道国家真的是香港最坚强的后盾。

把有限的资源用到最需要的地方

当前香港疫情防控的重点是“最大限度降低感染，最大限度降低重症，最大限度降低死亡”。林郑月娥表示，政府吸纳了内地专家的意见，当感染程度已经比较广泛时，应该更集中把有限的资源用到一些更需要的地方，确保香港市民特别是长者的生命安全和身体健康。

据介绍，截至9日，香港第五波疫情累计死亡达2656人，死者绝大部分是年迈的长者，年龄中位数超过80岁，大部分都有长期病患。

“老人家无论在家里、安老院里或已经进入医院，我们都要为他们提供更好的治疗，包括药物治疗和个人照顾。”林郑月娥说，未来的重点还是围绕老人进行。

9日上午，林郑月娥公布了特别针对长者的分流和分层治疗多项措施。她指出，死亡的长者病患很多住在安老院舍中，政府已找到一些酒店，对在安老院服务的工作人员进行闭环管理，并在社区或托管中心安排护士查看长者病患身体状况，同时安排指定诊所和专门车队为居家隔离的长者病患服务。

集中调动医疗资源也是重要举措。林郑月娥说，要把一些相关个案集中在一些定点医院，在很短时间内扩大公营医疗系统里的相关病床。

“现在我们只有几千个病床是隔离治疗，在很短的时间要把这个数字增加到16000个，而医院管理局所有医院里的总病床才3万多个，相当于把一半病床都收治新冠病人。”她说，现在治疗是首要工作，让轻症尽量不要变为重症。

除了减少重症、减少死亡，林郑月娥说，希望能看到疫情较为平稳向下的时候，进行全民强制检测。全民检测要是一次不够就做两次，两次不够就做三次。但对具体执行的时机，她认为还要做综合考虑，并听取专家意见。

尽力把得来不易的设施用好

9日，第二个由中央援建的社区隔离设施新田方舱医院交付特区政府。此前，中央援建的青衣方舱医院已于1日正式交由香港特区政府营运，并接收首批无症状或轻症新冠肺炎确诊者。

据了解，目前元朗潭尾、洪水桥、港珠澳大桥香港口岸、粉岭等临时性社区隔离治疗设施（方舱医院）的建设，整体进展顺利。位于竹篙湾和启德的2个永久性社区隔离治疗设施项目也正在持续推进中。

林郑月娥特别感谢中央援建的社区隔离设施，大大提升了隔离能力。“香港可能有高达7万个社区隔离的单位或床位。”

她认为，青衣方舱医院目前已利用得较好。对一些质疑入住率不高的声音，她解释说，方舱医院不是空间比较大的医院模式，而是小的个别的单位——1300个单位，每个单位里有3张床。

“现在的分配方法是，如果感染的人来自同一个家庭，就放到一个单位里。我们曾经安排过不同家庭的人进入一个单位，但发生了一些摩擦，所以很难3900个床完全都使用。”她说，“到目前为止能用的单位和床位都用得不错，以单一单位计算，今天能用起来的已经超过80%。”

对于方舱医院治疗和生活条件的疑问，林郑月娥解释说，这是一些临时的隔离设施，现在平均隔离时间大约5天，在这么短的时间里希望香港市民能够配合。“当然在有能力时我们都会不断改善，像吃的饭菜多一些种类等。”

她说，最关键的是让这些设施更好地发挥其应有作用。

“第一个交付使用的青衣方舱医院在一块约6万平方米的土地上，用7天时间建了1300个单位，凭香港自己的能力肯定做不到。”林郑月娥说。

“我们肯定会尽力把这些得来不易的设施用好。”她说。

风浪过后，香港会变得更好更强

过去两年，香港成功抗击了4波疫情，但未能抵挡住奥密克戎毒株的超强传播性。

林郑月娥说，这次抗疫战得到中央全力支持。“因为这次疫情的严峻性，真的是在检测、隔离和治疗的每一个环节都远远超出了我们的应对能力，只能请中央出手帮忙。”

林郑月娥说，中央真的是有求必应，对香港提出的要求照单全收。

“本来我们请的专家主要是流行病学调查方面的，但中央看到我们的老人家比较多，死亡个案也不断上升，所以就派了一些治疗重症的专家，我们高度重视内地专家的意见。”她说。

“希望是一个社会前进的动力，希望的基础就是信心。”林郑月娥表示，过去几年香港经历了这么多风浪，都能在中央的支持下安然度过，“而且每次经过了大的风浪，香港都会变得更好更强。这次也不会例外。”

她说：“我相信香港的未来肯定会更美好，我也相信经过这次中央大力援港，香港人对国家的向心力肯定会更强。”

（新华社电）

《 人民日报 》（ 2022年03月11日 14 版）