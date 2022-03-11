在线服务让病人少跑医院（网上中国）

工作人员在位于重庆市永川区的“智慧健康小屋”内体验智慧医疗服务。

新华社记者 王全超摄

青岛大学附属医院西海岸院区的专家在对患者进行远程会诊。

张进刚摄（人民视觉）

中国互联网网络信息中心近日发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，在线医疗用户规模达2.98亿，同比增长38.7%，成为用户规模增长最快的应用之一。防疫期间的就诊需求催生互联网医疗迅猛发展，在线服务让患者看病越来越便利。

云上评估方便患者

“医生上门为我检查治疗，我不用在去医院的路上折腾了。”在天津滨海新区太平镇老年公寓，刚做完手术不久的81岁老人佟德生说。让佟德生赞不绝口的，是天津市基层数字健共体“云服务”中的居家医疗项目。患者只需在线预约服务项目，云平台会自动匹配距离最近的社区医院，第一时间对患者需求及病情进行评估，并派出相应的医护人员。

移动互联网、人工智能、大数据等技术快速发展，越来越多的人享受到互联网医疗带来的便利服务。例如，在线开具电子处方，药品直接快递到家；远程诊疗，在乡镇医院也能享受省级专家会诊；开通电子社保卡，动动手指就能挂号缴费。

国家卫健委统计的数据显示，截至2021年上半年，中国已有1600余家互联网医院，超过7700家二级以上医院提供线上服务，中国远程医疗服务县（区、市）覆盖率达到90%以上。

借助“互联网+”，医疗资源可以实现跨时空的优化配置。互联网医疗借助防疫期间庞大的用户需求，实现迅猛发展，并不断向潜在用户渗透。不少用户的互联网医疗意识及接受相关服务的习惯逐渐养成。互联网医疗市场空间仍在增大，发展态势将进一步延续。

国务院日前下发《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》，提出要加快互联网医院发展，推广健康咨询、在线问诊、远程会诊等互联网医疗服务，规范推广基于智能康养设备的家庭健康监护、慢病管理、养老护理等新模式。

在政策鼓励下，互联网医疗赛道持续火热。不少第三方平台纷纷开通互联网医疗服务，进一步方便了患者。例如，今年2月，京东健康、百度健康先后上线罕见病服务平台。记者了解到，互联网企业加速发展医疗服务平台，主要包括医药供应链、医疗服务和数字化健康管理等板块。

新规促行业高质量发展

互联网医疗迅速发展背后，是刚性的民生需求。但在发展过程中，还存在数据难以共享造成“信息孤岛”、相关监管力度不够等问题。针对互联网医疗行业发展的痛点、难点和堵点，相关政策文件持续加强引导和监管。

防疫期间，互联网医疗迎来一系列新规。2020年3月，国家医保局、国家卫健委联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，明确在防疫期间的常见病、慢病线上复诊纳入医保支付范围，鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务。2020年11月，国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，鼓励各地依托全国统一的医保信息平台实现处方流转。

2021年10月，国家卫健委医政医管局发布《互联网诊疗监管细则（征求意见稿）》，对医疗机构监管、人员监管、业务监管、质量安全监管、监管责任等方面列出了细致规定。该文件释放明确的信号——互联网诊疗要与实体机构提供的诊疗服务做到最大限度的“同质”，让互联网诊疗回归医疗服务的根本定位。

一系列指导性文件的出炉，从政策层面为互联网医疗行业发展保驾护航，让该行业告别过去的野蛮生长，迈向规范、高质量发展阶段。

构建共享医疗平台

在各方努力下，互联网医疗发展中暴露的诸多问题正得到逐步解决。国家卫健委发布的数据显示，目前共有258个地级市依托区域平台实现医疗机构就诊“一卡通”，2200多家三级医院初步实现院内信息互通共享。在监管方面，有30个省份建立了省级互联网医疗服务监管平台，对互联网诊疗服务进行监管，督促医疗机构规范诊疗行为。各地卫生健康主管部门还将互联网医院纳入当地医疗质量控制体系，开展线上线下一体化监管。

各地积极探索基于全民健康信息平台的应用。辽宁省实现卫生健康10余个业务系统的互联互通和业务协同；重庆市实现了全市跨区域、跨医疗机构的健康档案和电子病历数据共享和互联互通调阅；湖南省实现了健康档案共享调阅、检验检查结果互认、统一预约挂号管理等。许多省份印发“互联网+”医疗服务价格政策文件，重点制定互联网复诊、远程会诊等价格项目，规范了收费方式。

如何推动互联网医疗加快驶入规范发展“快车道”？今年两会期间，不少代表委员就这一话题建言献策。全国政协委员、恒银金融科技股份有限公司党委书记江浩然建议，建立统一监管平台，进一步明确互联网医院属性；明确医生多点执业准则，探索最优问诊渠道及时长；明确可穿戴医疗设备属性，制定行业统一标准；加快线上线下互联互通，整合全流程服务终端等。

“现阶段互联网医疗如何避免资源闲置、效率低下，已成为当前行业需要思考和解决的问题。”全国政协委员、战略支援部队特色医学中心主任顾建文建议，进一步打破“数据孤岛”，构建共享健康医疗大数据平台；推进多点执业，享受线上优质医疗资源；调动互联网医疗线上医生的活跃度等。