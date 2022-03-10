共话筑牢公共卫生安全防线——全国政协界别协商会现场速写

“今天，针对疫情防控下畅通中国东盟贸易合作渠道，我想给在场的几位部委负责同志提几点建议……”

9日上午，铁道大厦二楼会议室，一场以“统筹做好疫情防控和经济社会发展”为议题的界别协商会正在进行。来自全国政协农工党界别的委员与来自国家发展改革委、财政部、国家卫生健康委的相关负责人展开了一场“面对面”对话。

广西壮族自治区海洋局局长蒋和生委员一口气抛出三条具体建议：希望对相关政策进行修改，让优惠举措更具体、可操作；建议边境通关基础设施能进一步提高通关效率；希望疫情防控体系更加精准、开放……

前来参会的相关部门负责人认真倾听，仔细记录。“刚才，蒋和生委员提到的边境通关便利化建议，我们会尽快认真研究，努力加大支持力度。”国家发展改革委秘书长赵辰昕回应道。

全国政协全体会议期间召开界别协商会议，是十三届全国政协的创新举措，有助于让基层声音直达政策制定、执行部门，推动问题解决。

“当前正在推进疾控体系改革，建设区域公共卫生中心是提高公共卫生能力的有力举措。”重庆市疾控中心主任戎蓉委员开门见山，建议尽快出台具体建设标准、职责任务，建立中央财政补贴、地方财政支持、充分调动地方政府积极性的管理运行机制……

“我认为要加强基层公共卫生人才队伍建设，强化公共卫生人才界定和使用，健全公共卫生人才的保障和激励体系”“能不能考虑脱贫地区在药品集中采购等方面给予政策倾斜”“建议接下来统筹完善疫情防控和经济社会发展措施，要做到既精准防控，又不形成‘孤岛’”……

发言中，委员们举例子、摆数据、提建议；相关部门负责人专注聆听、认真记录、积极回应。

“委员们提出很多好的建议，包括公共卫生体系建设、公共卫生人才激励保障等，我们将会同有关部门认真研究推进。”财政部副部长余蔚平说。

对于不断优化完善防控措施，国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红说：“我们将根据形势变化更有效实施科学精准的疫情防控措施；刚才各位的建议我会全部带回去，会同相关部门研究推进落实。”

胸怀“国之大者”，紧盯热点关切，积极谏言协商。逾一个半小时，转瞬即逝。热烈讨论中，委员们意犹未尽。

虽然“面对面”已结束，但会场上的观点交锋和坦诚交流，将让更多基层声音化作推动解决问题的智慧和力量……