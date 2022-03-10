建议将不孕症治疗纳入医保

本次两会，全国人大代表、杭州市妇产医院院长张治芬带来了关于加快构建生育友好型社会的建议，她认为目前人口形势日益严峻，亟须引起重视。她建议完善公共服务支持体系，加大优生优育指导力度，逐步降低家庭养育成本等。同时，她认为将辅助生殖项目纳入医保的政策应该在各地推广，并进一步呼吁将不孕症的治疗纳入医保。

针对生育意愿明显下降等现实问题，张治芬建议，完善公共服务支持体系。提升妇幼公共服务资源供给，加大优生优育指导力度，提高新生儿健康水平，强化母婴安全管理、适龄女性免费“两癌”检查、出生缺陷防治、儿童早期发展等工作。

同时，加强生育政策宣传力度。大力营造有利于生育的文化环境，通过多种途径，全方位宣传各项优惠举措，促进二孩生育意愿转换为实际生育行为。建立以学校教育为主的青少年生殖健康和生育观教育体系，教育引导学生树立正确的婚恋观、家庭观、生育观。对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理。她还建议加大普惠托育服务投入，包括在新建居住区配建幼儿园时同步配建、验收3岁以下婴幼儿托育机构空间等。

家庭养育成本也是生育意愿的“拦路虎”，张治芬建议逐步降低家庭养育成本，包括探索出台有利于育龄家庭特别是再生育家庭的优惠政策，如完善生育保险制度，建立家庭津贴制度，试行生育补贴，特别是在房屋买卖、租赁以及税收等方面给予倾斜等。

此前，北京市医保局宣布，将宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。这项新政策将于本月落地，北京也成为国内首个将辅助生殖技术纳入医保范畴的城市。

张治芬认为这是很好的举措，体现了政府促进生育的态度，也体现了对不孕症患者的人文关怀。

此外，“从经济层面来说，患者求子心切，做一次可能两三万，做的次数多了花费就高了，对于普通家庭来说是一笔较大开支，将这些环节纳入医保，实实在在减轻了他们的经济负担”。

张治芬认为，希望其他地方也能推广实行，同时她还建议，不仅仅是辅助生殖，还应该将不孕症的治疗整个纳入医保，“辅助生殖是最后的环节，实际上很多不孕症患者在前期的检查和治疗中就会花不少钱，将这些纳入医保，能大幅减轻患者经济负担，对于促进生育有很大帮助”。

文/本报记者 李泽伟