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香港新田方舱医院交付使用

2022年03月10日08:41 来源：人民网－人民日报海外版

　　图为香港新田方舱医院。
　　新华社发

　　据新华社香港3月9日电  （记者刘明洋）9日上午，香港特区政府政务司司长李家超到元朗新田村路，视察接收第二个由中央援建的社区隔离设施。据悉，新田方舱医院总计720个隔离房间，可安排超过2800个隔离床位，将进一步提升香港对新冠肺炎患者的收治能力。该设施在当天交付特区政府后会开始运作。

　　新田方舱医院由一个个模块化箱式房屋组合而成，每一个房间都配备有基本家具及床上用品、冷气机、烟雾探测器、灭火筒等设施。医院占地面积约3.8万平方米，建筑面积约1.5万平方米。

　　李家超当天视察了项目的新建单位及设施，听取相关工作人员介绍防疫设备、人手及医疗物资的准备情况。他还与香港中联办副主任尹宗华及承建商负责人举行了交接座谈会。

　　“衷心感谢中央全力支持特区政府的工作，援助建设社区隔离及治疗设施。感谢中联办大力协调和推进工作。感谢中建集团作出多方面努力，克服不同困难，24小时施工，不超过两周就完成建设，充分展现建造工程的专业投入、全力以赴和民族感情。”李家超表示，只要我们共同努力、上下一心、全力以赴，香港一定可以打赢这场抗疫保卫战。

(责编：孙红丽、杨迪)


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