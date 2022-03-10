齐心协力防疫情稳经济

据新华社北京电 （记者周文其、陈舒）帮助香港提升核酸检测能力、加强香港隔离检疫设施建设、保障香港市民医疗生活物资供应……连日来，一系列援港抗疫措施的出台，传递出中央对香港抗击新冠肺炎疫情的坚定支持，极大提振了香港市民抗击疫情、战胜疫情的决心和信心。

正在北京参加全国两会的港区代表委员对中央和内地各有关方面全力支援香港抗击疫情表示感谢。他们指出，团结对香港抗疫至关重要。在中央的帮助下，香港各界更要团结一心、各尽所能、积极行动，早日战胜疫情。

港区全国人大代表、香港教育大学校董会主席黄友嘉说，中央援港速度快、力度大、措施准，给香港市民生命安全和日常生活提供了有力保障。香港有所求，中央必有回应。这再次表明中央时刻把香港市民的生命健康放在心上，所做的一切都是为了把香港建设好、发展好。

港区全国人大代表、香港纺织业联会会长陈亨利说，抗击疫情不是香港某一部门单独的责任，而是社会各界共同的使命，包括私家医疗系统等都应该为抗疫尽一份力。“香港社会各界必须全民齐动、团结一心，尽快切断病毒传播链。”

港区全国政协委员、香港特区立法会议员霍启刚表示，香港疫情非常严峻，感谢全国人民在我们最需要的时候给予帮助。香港与内地本来就是血浓于水的一家人，只要我们团结起来，没有什么困难我们是跨不过去的。

围绕疫情结束后，香港如何稳经济、保民生，代表委员们也提出不少建议。

在全国政协常委、粤港澳大湾区企业家联盟主席蔡冠深看来，深度融入共建粤港澳大湾区，是香港增强经济发展新动能的关键。“香港可主动加强与深圳的合作，发展新技术、新业态，助推大湾区成为全球科创高地。”

全国政协港澳台侨委员会副主任林健锋说：“我们要继续帮助香港年轻人更多了解大湾区的发展机遇，为他们到大湾区内地城市工作生活提供帮助。”