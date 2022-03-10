助力消费持续恢复，国货潮品大有作为

今年政府工作报告提出“推动消费持续恢复”。作为消费新力量，国货潮品如何点燃百姓购买欲？消费恢复还有哪些发力点？记者采访了代表委员。

“杞止于好”“红枣咖啡”……一些休闲食品推出的潮货，光看名字，就让不少消费者直呼“好想拿下”。

看到“提高产品和服务质量”写入今年的政府工作报告，全国人大代表石聚彬感触颇深：“产品质量是企业的灵魂。新消费时代，企业更要脚踏实地提供‘硬核’产品，以高品质、高服务、高质量满足老百姓‘购物车’日益升级扩容的需求。”

近年来，无论是食品服装、美妆文创，还是电器、汽车，消费市场掀起浓浓的国潮风。

“各类国潮产品不断‘出圈’的背后，是国家综合实力和百姓消费需求的提升。”全国人大代表姚忠良表示，国货产品要想在飞速变化的消费市场赢得“一席之地”，既要瞄准国人所需所想，加大研发创新力度，实现从产品品类到消费场景的全面扩张，也要加快转型升级步伐，积极抢抓线上线下新机遇，以品牌铸就长久生命力。

如果说“小而美”成功圈粉靠颜值与创意的创新融合，那么“大而强”广受青睐则依赖技术与实力的迭代更新。

政府工作报告提出要“依靠创新提高发展质量”。全国人大代表、中国一汽红旗工厂技术处外网维修工人齐嵩宇深有体会：“我们要不负众望，从产品技术、品牌建设、客户服务等多方面进行创新引领，助力中国民族品牌崛起振兴。”

当前，随着新产业、新业态、新商业模式不断涌现，一些传统品牌遇到品牌认知老化、边缘化等问题。

“没有传统的行业，只有传统的思维。”全国人大代表、重庆市涪陵区南沱镇副镇长刘家奇说，国货品牌要想跟上时代，必须持续转型升级，锻造强劲的市场竞争力。

消费是经济增长的重要引擎。全国政协委员、中国饭店协会副会长刘延云认为，促进消费市场加快复苏需要释放消费潜力、提升消费质量。“中国有着14亿多人的庞大消费市场，对国产品牌接受程度很高的‘Z世代’正逐渐成长为新消费主导力量，要抓住国货崛起的契机推动线上线下消费加速融合、以创新提升有效供给的能力和水平。”

全国人大代表李伟认为，随着多样化、个性化消费需求持续升级，数字技术驱动能力不断增强，以国货为代表的新消费市场应充分发挥“国字号”深厚的文化底蕴和历史渊源，深入挖掘全产业链的新消费着力点，从而让“国货之光”照亮更多领域、更多群体。

（新华社北京3月9日电 记者邹多为、胡璐、段续、翟濯）