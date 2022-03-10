“如果疫情应对也有金牌，中国应该得到一枚。”比利时运动员琳达·勒邦说。

在3月6日进行的北京冬残奥会残奥高山滑雪女子超级大回转（视障）比赛中，琳达·勒邦与作为领滑员的女儿并肩作战，母女二人最终获得第七名。

琳达·勒邦十分享受此次北京冬残奥会之旅，严峻疫情下的防疫政策让她感到特别安心。她在赛后表示，场馆防疫工作做得非常好，每一处都让人感觉安全，这是和其他国际赛场不同的体验。运动员可以全身心投入到比赛中。

北京冬残奥会赛程过半，防疫保障持续为赛会保驾护航，让各个国家和地区的运动员安心参赛。“防疫成功才会成就精彩赛事，冬残奥会期间的防疫标准不会降低。”北京冬奥组委运动会服务部副部长、疫情防控办公室副主任黄春说。

斯洛伐克记者帕特里克·特卡奇说，冬残奥会延续冬奥会的闭环管理机制，非常有必要，这确保了环内环外人员的安全。“我在这里感到很安全，也严格遵守防疫要求。我觉得严格的防疫措施非常有必要，不仅能让运动员安心参赛，也能保障所有人的安全。”

（记者孔祥鑫 王君宝 张骁 赵旭 罗鑫 赵建通 谭畅 李典 高萌）