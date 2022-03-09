强化对被拐卖妇女儿童的司法保障

3月8日上午，十三届全国人大五次会议在人民大会堂举行第二次全体会议。最高人民法院院长周强向大会作最高人民法院工作报告。

在回顾2021年主要工作时，报告提到，最高人民法院受理案件33602件，审结28720件，制定司法解释24件，发布指导性案例31个，加强对全国法院审判工作的监督指导。

对残害妇女儿童等犯罪

论罪当判死刑的判死刑

报告显示，去年各级法院审结一审刑事案件125.6万件，判处罪犯171.5万人。八类主要刑事犯罪案件持续处于低位，占全部刑事案件比重稳步下降，我国是世界上最安全的国家之一。

报告提到，严惩煽动颠覆国家政权、间谍窃密、邪教等犯罪，坚决维护国家政权安全、制度安全。对资助危害国家安全活动的李亨利依法定罪判刑。

审结网络传销、网络赌博、非法利用信息网络等犯罪案件9.2万件，维护互联网安全。严惩危害生物安全犯罪，维护国家生物安全。

报告还提到，人民法院准确贯彻死刑政策，对严重危害公共安全、严重影响群众安全感的犯罪，对残害妇女儿童、老年人等挑战法律和伦理底线的犯罪，论罪当判死刑的，依法判处并核准死刑，坚决维护法治权威。

审结涉黑涉恶犯罪

案件3409件18360人

报告显示，法院审结涉疫犯罪案件9653件。对故意隐瞒中高风险地区行程、违规接诊发热患者、伪造售卖核酸报告、“带疫偷渡”等犯罪严惩不贷。

健全常态化扫黑除恶机制，防止黑恶势力“死灰复燃”。

加快案件清结，审结涉黑涉恶犯罪案件3409件18360人。推进黑财清底，执行到位财产刑及追缴、没收违法所得405.7亿元，坚决摧毁黑恶势力经济基础。

报告称，推进专项整治，发出相关司法建议3816份。巩固整治“村霸”、“沙霸”、“菜霸”等成果，促进基层社会治理。

秦光荣、王富玉等

14名原中管干部受到审判

依法惩治腐败犯罪是外界关注的重点。报告显示，去年法院审结贪污贿赂、渎职等案件2.3万件2.7万人，秦光荣、王富玉等14名原中管干部受到审判。落实受贿行贿一起查，依法追缴行贿非法获利，斩断“围猎”腐蚀、权钱交易的利益链条。加大职务犯罪赃款赃物追缴力度，实际追缴到位596.6亿元。境外不是法外，首次适用刑事缺席审判程序审理程三昌案，裁定没收外逃人员徐进、张正欣境内外巨额违法所得，对外逃腐败犯罪分子虽远必惩，让其人财两空。

严惩各类侵犯

公民个人信息犯罪

报告称，信息时代，个人信息安全保护变得突出和紧迫。

严惩窃取倒卖身份证、通讯录、快递单、微信账号、患者信息等各类侵犯公民个人信息犯罪，审结相关案件4098件，同比上升60.2%。严惩利用恶意程序、钓鱼欺诈等形式非法获取个人信息，审理“颜值检测”软件窃取个人信息案，惩治网络黑灰产业链犯罪。

严惩通过非法侵入监控系统贩卖幼儿园、养老院实时监控数据的犯罪分子。对侵犯个人信息、煽动网络暴力侮辱诽谤的，依法追究刑事责任。

报告显示，人民法院审结垄断案件49件、不正当竞争案件7478件。

探索数据权利保护规则，服务数字经济，促进电子商务发展。审理平台“二选一”、刷单炒信等垄断和不正当竞争案件，严惩妨碍公平竞争、损害群众利益行为。

报告显示，去年法院审结重大责任事故等犯罪案件2031件，维护群众生产安全。审结危害食品药品安全犯罪案件6002件。严惩医保骗保犯罪，依法对幕后组织者和职业骗保人加重惩罚。

再审纠正涉企

刑事冤错案件30件

坚持实事求是、有错必纠，按照审判监督程序再审改判刑事案件2215件。出台国家赔偿案件精神损害赔偿司法解释。司法救助4万人，发放救助金9.2亿元。

此外，数据显示，去年各级法院审结一审民商事案件1574.6万件、行政案件29.8万件。妥善处理因疫情引发的劳资用工、购销合同、商铺租赁等纠纷，审结涉疫民商事案件14.2万件。

报告还提到，加强产权司法保护，再审纠正涉企刑事冤错案件30件39人，坚决防止把民事责任变为刑事责任，发布17件产权保护典型案例。依法破除对民营企业在投资、市场准入等领域设置的门槛，清理涉民营企业积案。

全国在线调解

纠纷突破1000万件

报告提到，全国法院2021年在线调解纠纷突破1000万件，平均每分钟51件，成功化解在诉前，诉前调解案件平均办理时长17天，比诉讼时间少39天。

全国法院诉讼服务中心全部设立速裁工作室，速裁快审案件871.5万件，平均审理周期32天，较一审民商事案件缩短43%。

工作安排

严惩性侵、拐卖妇女儿童等犯罪

报告提到，去年法院审结涉及教育、就业、医疗、养老、消费、社会保障等案件154万件。审结婚姻家庭案件183.1万件。会同全国妇联推动人身安全保护令落地见效，发出保护令3356份，全面加强妇女儿童权益保护。

在提到2022年工作安排时，报告提到，严惩危害国家安全犯罪，坚持常态化扫黑除恶。

严惩涉枪涉爆、黄赌毒、盗抢骗、食药环等犯罪。依法打击金融证券、逃税等犯罪，维护社会主义市场经济秩序。保持惩治贪污受贿犯罪高压态势，加大对行贿惩治力度。严惩网络犯罪和跨国跨境犯罪。

同时，将服务和保障常态化疫情防控。加大知识产权司法保护力度。完善反垄断和反不正当竞争裁判规则。依法规范数字经济发展，保护平台从业人员和消费者合法权益。

此外，还将加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益保护。严惩性侵、拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪，强化对被拐卖妇女儿童的司法保障。

支持监督行政机关依法行政。配合推进强制执行法立法。强化涉军维权工作。加大对革命老区、民族地区、边疆地区、脱贫地区法院建设支持力度。

文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙