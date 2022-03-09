促进中医药文化海外传播（国是之窗）

中医药学是中华民族的伟大创造，为中华民族繁衍生息做出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。如今中医药以其科学性、系统性得到国际社会广泛关注，特别是中医药在参与全球卫生治理、抗击新冠肺炎疫情等领域发挥了重要作用，让世界再次认识了中医药价值。应进一步支持中医药振兴发展，促进中医药文化海外传播。

建议充分利用中医药跨国企业的文化传播优势，借用各类载体讲好中医药故事，将中医药文化与企业产品相结合，提高中医药产品认同。同时依托中医药技术，可在当地建立中西医医疗机构，开展中医义诊活动，运用中医药治病理论、方法增进当地民众健康，提高中医药疗效认同。通过尊重多元文化，积极探索中医药文化与各国本土文化融合方式，增进中医药文化的民心认同。

伴随互联网、大数据、人工智能等科技的迭代升级，新媒体技术逐渐打破传统局限，成为国际传播的重要变革力量。建议中医药文化传播更多利用新媒体与互联网技术，打造多元化的传播方式。包括通过各种网站和社交平台，开展实时互动性交流；制作短视频、动漫、纪录片、电影等，以图像弥补因文化背景、语言差异带来的交流阻碍，进行多模式阐释；推出远程医疗、科研互动等，让更多人直观生动地感受中医药在健康养生、疾病防治领域的丰富经验与价值。

（本报记者 金 晨整理）