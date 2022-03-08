丁列明代表：新药研发迈入原始创新阶段

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“在过去的一年，国家药品监督管理局批准上市的国产创新药超过20个，创近3年来新高，获批上市创新药的数量逐渐与美国接近，不少创新药已经接近或达到国际先进水平。”全国人大代表、贝达药业股份有限公司董事长丁列明认为，从研发角度来看，我国新药研发经历了“跟踪仿制”和“模仿式创新”阶段，已迈入原始创新的新阶段。

需要正视的是，由于我国创新药研发起步较晚，起点也不够高，因此国内应当进一步优化科技创新生态，加大支持力度、促进协同创新，鼓励多方发力共同推动新药自主研发。

对此，丁列明提出了4点建议：积极探索以临床价值为主导的、多方共赢的创新药合理定价机制；进一步增进临床研发环节相关机构和专家间的协同；吸引更多海外高端人才，加快新药研发科技领军人才和创新团队的培养；进一步加大对生物医药创业投资基金的税收优惠力度。