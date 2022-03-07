李惠森委员：促进中医药产业健康发展 推动中医药企业“走出去”

2022年全国两会召开期间，全国政协委员、李锦记集团执行主席李惠森表示，今年他计划向两会提交3份提案，聚焦中医药产业、企业科技创新、履行社会责任等方向。

“近年来，药材功效成分波动大，农药残留、重金属含量超标、营养价值下降等都成为困扰行业的难题。”李惠森建议从中草药产地的源头、种植生产抓起，规范中草药选址、种植、施肥、农药使用、采集、加工方式和储藏等各个环节，建立质量控制体系和技术标准。同时建议大力推进中药材种植、提取工艺、质量管理等的数字化、网络化、智能化建设，实现中药材生产工艺的标准化和现代化，构建中药材产业全链条的优质产品标准体系。

“我国自古就有‘药食同源’的理念，药食同源的中药材具有悠久的食用历史，经过长期的实践检验已经证明其安全性和有效性。”李惠森建议，将更多药食同源的中药材纳入备案保健食品目录，弥补注册制保健食品审批进度缓慢的问题，以更快的速度满足人们多元化的健康需求，也给予企业更大的创新空间。

“中医整体观和辨证论治的思想在保健、预防方面具有明显的优势。”李惠森建议，增加以中医药理论为基础的中医术语保健食品功能，如“补中”、“益气”、“扶正”等。同时，运用现代技术手段，科学解析中药保健食品核心保健功能的科学内涵，建立与功能相对应的功效评价方法，从政策、法规全方位保障中医药保健行业健康有序发展，进一步激发企业科技创新动力。

如今，中医药以其科学性、系统性得到国际社会广泛关注，特别是在中医药参与全球卫生治理、抗击新冠疫情领域发挥了重要作用，让世界再次认识了中医药价值。

“中医药是中华民族的瑰宝，是中华民族繁衍生息的基石。”李惠森认为，制定更加积极、有效的中医药产业发展及文化传播策略，以加速及提高中医药文化的国际认同。

他建议，着力促进中医药产业海外发展，鼓励、支持中医药及中药类保健食品出口，推动中医药人才及企业“走出去”，同时充分发挥华侨华人资源优势，引导助力华商在海外发展中医药产业；着重加强政策法规、市场准入等方面的辅导，帮助中医药企业适应国际化市场，打造有影响力的中医药品牌。同时建议充分利用中医药跨国企业的文化传播优势，借用各类载体讲好中医药故事，将中医药文化与企业产品相结合，积极探索中医药文化与各国本土文化融合方式，增进中医药文化的民心认同。（胡可璐）