吴浩委员：加强社区全科医生队伍建设

24个月，走了11个省（区、市），参与了20起重大疫情的处置，这是新冠肺炎疫情来袭两年间全国政协委员吴浩的战疫足迹。

在全国新冠肺炎疫情社区防控领域，大概没有谁的出差时间能超过吴浩。他算过，两年间曾5次买了火车票要从北京去合肥探望父母，但都食言了。今年除夕，吴浩也是在疫情防控一线度过的。

吴浩曾经在北京市丰台区方庄社区卫生服务中心做了11年主任，是离百姓最近的全科医生，最近调任首都医科大学全科医学与继续教育学院院长，但过去两年来他最为公众所熟悉的身份是国务院联防联控协调机制社区防控专家组成员，北京市社区防控专家指导组组长。

由吴浩主持编写的新冠肺炎疫情社区防控指南已经更新至第八版，在他看来，每一次更新，社区的疫情防控都变得更精准，更有温度。

2020年2月初，吴浩冒雪出征武汉，按个走访出现病例最多的小区，他敏锐地发现了社区防控漏洞，并及时向中央指导组提出社区是防止疫情扩散的“第一道闸门”，必须作好社区防控的建议。这条建议的实施，快速阻断了疫情在社会面的传播，成为打赢“武汉保卫战”的关键一招，被认为是全国疫情社区防控的雏形。

梳理过往的“战疫”，吴浩说对社区防控的几个“首次”记忆犹新：武汉社区防控的特点是采取党建引领，发动党员干部向社区报道，小区封闭，社区网格化管理，民众克服困难在家自我隔离。

几个月之后，北京新发地疫情期间，北京首次通过健康黄码限定风险人员活动范围，采用大数据手段精准流调，开启了超大城市社区精准防控。

再之后的广东疫情防控，专家组首次提出封控区、管控区、防范区的概念，并对不同区域采取不同处置方案，对不同风险人群实施分类赋码，形成围追堵截一整套管控措施，实现疫情的高效处置。

在处置厦门疫情时，社区防控组首次借助国土资源地理信息平台，结合流调大数据，精准划分防控区、封控区和管控区，成功实现在一个潜伏期有效控制疫情，实现了厦门国庆节日内解封。

今年年初，北京发生了多点散发疫情，冷库传播链叠加奥密克戎传播链，感染者涉及北京的8个区。吴浩说，要按最早的社区封控标准，这样的超大型城市有可能就运转不了了。北京首次采用电子围栏技术，在超大城市实现了在不大规模限制人员流动的情况下对风险人群进行精准管控，成功地在一个潜伏期控制了疫情。

对社区防控的精准把控和果断决策来源于11年的基层工作经验。吴浩回忆说，2020年年初，北京方庄社区出现6例武汉输入型病例。当时社区卫生服务中心加紧印刷了8000份海报，张贴到社区的每栋楼，提醒居民出现某些症状后要联系谁，去哪里的发热门诊，不要去乘公交车，尽可能步行。当时，方庄的病例无一人感染他人，大部分主动报告主动就诊。

10多年在社区工作的经验，让吴浩练就了一双“火眼金睛”，通过社区管理水平、小区布局、常住人口特点等细节，他就能对社区疫情走势作出大概的研判，供决策者参考。

北京曾派出许多社区的全科医生参与到全国各地的抗疫中。方庄社区卫生服务中心的基层工作经验和近年来辗转各地的抗疫经验，让吴浩意识到培养全科医生的重要性。

他表示，我国防治结合的全科医生的培养数量和质量尚不能满足建设“健康中国”的定位需要，和老百姓的需求相差很远。老年人不可能都去大医院就医，要把全科医生队伍建起来，让老百姓看病就医更方便。

方庄社区卫生服务中心有6名博士和27名硕士。这11年里，吴浩带领方庄社区卫生服务中心植根于社区，进行科学研究，率先开展家庭签约。

他指出，相比较“高大上”的三甲医院和专科医生，全科医学科面临着学科地位与作用不被认可、执业范畴不清、绩效考核机制不利于发展等迫切需要解决的实际问题。

在今年两会上，吴浩提出：建议国家卫健委评选出部分综合医院的全科医学科作为国家临床重点专科建设，建议教育部尽快新增全科医学专业作为国家重点学科。从国家层面对全科医学科给予政策支持，提高医院、学校对全科学科的重视程度，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。

从2018年起，吴浩年年关注全科医生话题。今年，已经离开方庄社区卫生服务中心的他依然持续为基层发声：“为基层代言的人比较少，我来自于基层，本就应该为基层代言。”