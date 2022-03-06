国务院联防联控机制：继续严防死守 科学精准做好疫情防控

人民网北京3月6日电 （记者张文婷）据国家卫健委官网消息，近日，国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控视频会商会议，对全国“两会”和北京冬残奥会期间疫情防控工作进行再动员、再部署。会议要求，要清醒认识当前面临的疫情防控形势，继续严防死守，科学精准做好疫情防控，决不能有任何松劲懈怠的思想，决不能有一点闪失，决不能前功尽弃。

会议强调，要坚持“动态清零”防控策略，落实科学精准防控要求，尽快遏制疫情扩散蔓延。发生聚集性疫情的地区，加快现场指挥机构平急转换的速度，快速开展核酸筛查，加快推进流调隔离转运，提前部署重点地区“清零行动”，统筹疫情防控和医疗救治等工作，严格落实分区分级精准防控，尽力在最短时间、最低层级、最小范围控制住疫情传播。

全国面上，要持续加强重点人群、重点场所、重点环节的常态化防控措施，继续巩固筑牢“外防输入、内防反弹”防线，加强风险人员区域协查，切实把疫情扩散风险降到最低，加强监测预警工作，落实“四早”要求，及时发现处置突发疫情。同时，继续推进老年人疫苗接种、加强接种和序贯加强免疫接种等工作。

会议强调，北京冬奥会疫情防控取得了良好成效。要充分借鉴冬奥会疫情防控成功经验，切实强化冬残奥会疫情防控主体责任、属地责任和部门责任。继续坚持闭环管理模式，有效落实“一馆一策”防控措施,将闭环内外风险严格区分开来，确保疫情防控安全。