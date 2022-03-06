甘肃6日新增5例本土确诊病例 均在兰州新区

据甘肃卫健委网站消息，3月6日0时-6时，甘肃省新增5例本土确诊病例(均在兰州新区)。

现将3月5日0时—3月6日6时甘肃省新冠肺炎疫情信息公布如下：

本地疫情：

3月5日0时—24时，甘肃省无新增本土确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

3月6日0时-6时，甘肃省新增5例本土确诊病例(均在兰州新区)。自2020年1月23日以来，甘肃省累计发现本土确诊病例241例、无症状感染者12例。新增5例本土确诊病例信息如下：

病例237：女，48岁，现住兰州新区秦川镇。3月6日凌晨核酸检测复核阳性，咳嗽、脓痰，胸部CT显示左肺多发钙化微结节，上叶舌段及右肺中叶条索影。经省级专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，普通型。

病例238：男，54岁，现住兰州新区秦川镇。系确诊病例237的密切接触者，二人为夫妻关系。3月6日凌晨核酸检测复核阳性，咳嗽、咳痰，胸部CT显示左肺上叶舌段及右肺中叶少许磨玻璃影。经省级专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，普通型。

病例239：女，25岁，现住兰州新区秦川镇。系确诊病例237的密切接触者，二人为母女关系。3月6日凌晨核酸检测复核阳性，咽部不适，胸部CT显示左肺上叶舌段磨玻璃影，双侧少量胸腔积液。经省级专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，普通型。

病例240，女，83岁，现住兰州新区秦川镇。系确诊病例237的密切接触者，二人为婆媳关系。3月6日凌晨核酸检测复核阳性，胸部CT显示双肺多发结节灶及局灶性肺气肿。经省级专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，普通型。

病例241，女，53岁，现住兰州新区秦川镇。系确诊病例237的密切接触者。3月6日凌晨核酸检测复核阳性，胸部CT显示左肺上叶舌段及右肺中叶少许炎症性改变。经省级专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，普通型。

目前，上述人员已转运至省级定点医疗机构隔离治疗，相关流调、排查、管控等工作正在进行。

境外输入疫情：

2月19日俄罗斯—兰州CA910航班251名入境人员中，3月5日新增1例新冠肺炎病毒核酸检测阳性人员，已转运至省级定点医院，经临床检查和省级专家组会诊后确定为新冠病毒肺炎确诊病例。同日3名新冠肺炎确诊病例经中西医结合治疗，两次核酸检测阴性后，已转入集中隔离点隔离医学观察。同日解除集中隔离173人。目前，该航班累计确诊15人，已治愈8人，尚有7人在省级定点医院住院治疗；累计解除集中隔离173人，其他71人在集中隔离点隔离医学观察。上述人员均在闭环管理中。

3月5日1例境外输入新冠肺炎确诊病例信息：

境外输入确诊病例135：刘某，男，30岁。3月5日核酸检测阳性，咽部不适2周，体温36.9℃，胸部CT未见明显异常。经省级专家组诊断为新型冠状病毒肺炎确诊病例，轻型。

截至3月5日24时，甘肃累计报告境外输入性新冠肺炎确诊病例135例，累计治愈出院128例，目前在定点医院治疗7例。