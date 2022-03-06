连云港发现7名核酸检测阳性人员 活动轨迹公布

6日，连云港市突发新冠肺炎疫情应急处置指挥部办公室发布通告，该市发现7名核酸检测阳性人员，经专家组诊断，4人为新冠肺炎确诊患者，3人为无症状感染者。同时公布人员详情及活动轨迹。

截至3月5日21时，该市累计排查密接336人、次密接556人，已集中隔离579人，其余人员正在有序转运，按规范落实管控措施。相关场所物品和环境样本采集检测和环境消杀工作同步进行中。

确诊病例1：为发热门诊排查发现，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

确诊病例2：为确诊病例1的密切接触者，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

确诊病例3：为确诊病例1的密切接触者，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

确诊病例4：为确诊病例1的密切接触者，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

以上新增确诊病例均已转运至连云港市定点医疗机构隔离治疗，情况稳定。

无症状感染者1、2、3：均为确诊病例1的密切接触者，已转运至连云港市定点医疗机构隔离医学观察，情况稳定。

根据初步流调，当日新增确诊病例及无症状感染者2月26日以来涉及区域和场所的情况如下：

2月26日：陇海步行街“云晓培训机构”；南极北路“未来城培训机构”；益宁百货；金八力托管班。

2月27日：陇海步行街“七色光”舞蹈班；苍梧小学附近“小荷作文”；圆十关东煮店(海州区苏宁店)；苏宁广场三楼一同潮玩游戏厅；明珠皇冠；华联3楼编程猫；新支点教育；于星梦想篮球；阳初美术；博奕围棋；南城街道灵韵舞房；茗昇花苑丹青美术画室。

2月28日：陇海步行中街1栋；银盛国际地下停车场；康泰路的星一琴行；众兴华庭；益宁百货；金八力托管班。

3月1日：新海花园广场；银盛国际地下停车场；众兴华庭；益宁百货；金八力托管班；洪门街道润琦苑门口鸭血粉丝店。

3月2日：陇海步行中街1栋；阳初美术；苏宁广场北蜜雪冰城；益宁百货；金八力托管班；沈圩小区福星路。

3月3日：解放路小学后门饭团店；温侨绿苑；盐河路美食街；步行中街买大嘴巴酸辣粉；步行街麦当劳店；铭德书店；益宁百货；金八力托管班；文昌路716创意园内俏妞妈甜品店；延吉烧烤店。

通告要求，请在上述日期到过相同地点的人员，第一时间向所在地疾控中心、所在乡镇(街道)或工作单位报备个人信息，并主动配合进行核酸检测，落实相关疫情防控措施。如隐瞒相关接触情况造成疫情传播扩散等不良后果的，将依法追究相关人员法律责任。(记者 谷华)