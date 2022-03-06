广东新增本土确诊病例20例、新增本土无症状感染者33例

据广东卫健委网站消息，3月5日0-24时，广东全省新增本土确诊病例20例(其中1例为无症状感染者转确诊)，深圳报告17例，河源报告1例，东莞报告2例。新增本土无症状感染者33例，均为东莞报告。

全省新增境外输入确诊病例72例(其中8例为无症状感染者转确诊)，广州报告4例，2例来自日本，其余2例分别来自印度尼西亚和科威特；深圳报告60例，58例来自中国香港，2例来自韩国；珠海报告4例，惠州报告1例，江门报告3例，均来自中国香港。新增境外输入无症状感染者24例，广州报告5例，2例来自孟加拉国，其余3例分别来自越南、老挝和肯尼亚；深圳报告4例，珠海报告6例，汕尾报告1例，东莞报告4例，中山报告3例，江门报告1例，均来自中国香港。新增出院16例，目前在院1279例。

截至3月5日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者9283例(境外输入6708例)，其中确诊病例5250例(境外输入3207例)，无症状感染者4033例(境外输入3501例)。