上海新增28例本土无症状感染者 6例为入境人员集中隔离点工作人员

上海市卫健委6日披露，5日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例；新增本土无症状感染者28例。

其中12例无症状感染者系3月3日上海报告本土确诊病例的密切接触者，即被隔离管控。14人在隔离管控期间例行新冠病毒核酸检测结果异常，经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

4名无症状感染者系3月4日上海报告本土确诊病例的密切接触者，即被隔离管控。

有4名无症状感染者为3日、4日确诊无症状感染者的密切接触者。有2名无症状感染者系上述一名无症状感染者的密切接触者，此前亦被隔离管控。

还有6名无症状感染者为入境人员集中隔离点工作人员，3月5日在例行筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

目前，已追踪到28例无症状感染者在上海的密切接触者113人，均已落实集中隔离观察。相关部门对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

据悉，5日0—24时，上海通过口岸联防联控机制，报告25例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。(记者 陈静)