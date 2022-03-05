中新网3月5日电 据湖北省卫健委网站消息，3月4日0-24时，湖北省新增本土确诊病例1例(为武汉市确诊病例)，新增本土无症状感染者1例(为武汉市无症状感染者)，新增境外输入确诊病例0例，新增境外输入无症状感染者0例，新增疑似病例0例，新增死亡病例0例，当日出院病例0例，当日解除无症状感染者医学观察0例。

截至3月4日24时，在定点医疗机构治疗的本土确诊病例37例(均为武汉市确诊病例)，其中9例为普通型，28例为轻型；疑似病例0例。尚在集中隔离医学观察的本土无症状感染者9例(其中武汉市8例，黄冈市1例)。

在定点医疗机构治疗的境外输入确诊病例21例，其中5例为普通型，16例为轻型；尚在集中隔离医学观察的境外输入无症状感染者14例。

全省累计治愈出院63808例，累计病亡4512例，累计报告新冠肺炎确诊病例68378例。尚在集中隔离医学观察的密切接触者4908人。