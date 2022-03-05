四川新增本土确诊病例1例
中新网3月5日电 据“健康四川官微”微信公众号消息，3月4日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例9例：
其中，本土1例(在成都市)：
为境外输入确诊病例的密切接触者，2月21日诊断为无症状感染者，3月4日转确诊。
境外输入8例(在成都市)：
2例为2月25日自中国香港乘机抵蓉进行隔离，
1例为2月28日自中国香港乘机抵蓉进行隔离，均于3月4日确诊。
1例为2月28日无症状感染者转确诊，
4例为3月3日无症状感染者转确诊，
新增治愈出院病例2例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。
截至3月4日24时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1499例(其中境外输入871例)，累计治愈出院1381例，死亡3例，目前在院隔离治疗115例，5531人尚在接受医学观察。
3月4日0-24时，全省新增无症状感染者7例：
均为境外输入(在成都市)：
1例为2月24日自韩国乘机抵蓉进行隔离，
3例为2月28日自中国香港乘机抵蓉进行隔离，
2例为3月1日自中国香港乘机抵蓉进行隔离，
1例为3月3日自阿尔及利亚乘机抵蓉进行隔离，均于3月3日诊断为无症状感染者，
当日转为确诊病例6例，当日解除集中隔离医学观察0例，尚在集中隔离医学观察64例，比前一日增加1例。
(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市(州)卫生健康委进行通报)
截至3月4日24时，全省共有14个中风险地区，全省其余地区均为低风险地区。
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