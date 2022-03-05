直播预告：重视青光眼随访，防止视功能损伤

2022年3月6日至12日是第15个世界青光眼周。今年的主题是“重视青光眼随访，防止视功能损伤”。世界青光眼联合会和世界青光眼患者联合会共同发起的世界青光眼周，旨在提高青光眼的知晓率，加大青光眼的公益宣传。

3月6日10:00，北京同仁眼科中心主任、教授王宁利将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就青光眼防治的相关问题进行分享。

专家简介：

王宁利，教授（主任医师），全国政协委员，中国医学科学院学部委员，北京同仁眼科中心主任，全国防盲技术指导组组长，首都医科大学眼科学院院长，国际眼科学院院士，亚太眼科学会主席，中国医师协会眼科医师分会会长，《中华眼科杂志》总编辑；世界青光眼协会理事会成员，亚太青光眼协会理事会成员。

擅长：青少年眼健康及近视眼防控、青光眼发病机制与临床诊治研究。

如何收看直播：

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